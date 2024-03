Az üzemanyagtöltő állomás és az étterem már a tavalyi év végétől várja vendégeit, azonban mostanra sikerült minden egyes apró részletet a helyére tenni és mindent üzembiztosan működtetni – mondta köszöntőjében Barcsákné Máté Mária, a Bácska-Logistik Kft. ügyvezetője, aki ismertette a megvalósult beruházás részleteit.

Elmondta, hogy cégük 2020-ban pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz, hatékonyság növelő támogatásként 306,5 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ahogy telt az idő és haladtak előre a beruházással, a megemelkedett alapanyagárak és az általuk újragondolt beruházás a végén több mint 650 millió forint összegből valósult meg. A végeredmény egy nagy teljesítményű üzemanyag kút, egy elektromos autó töltőállomás, és egy vendéglátó egység lett. A beruházással 18 új munkahely is létrejött.

Fotó: Pozsgai Ákos

Zsigó Róbert Baja és térsége egyéni országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy veszélyes időket élünk, korábban a koronavírus járvány, azt követően több mint két éve a szomszédunkban dúló háború, ennek következtében a súlyos energiaválság gazdasági nehézségeket hozott minden európai országnak, így Magyarországnak is. Szerinte ilyenkor egy nemzeti kormánynak legfontosabb célja és feladata többek között az, hogy segítse a vállalkozásokat. Elmondta, hogy a magyar kormány olyan támogatási formákat indított a koronavírus járvány alatt és a háború kitörése óta is, amely egyebek mellett abban segíti a vállalkozásokat, hogy a meglévő munkahelyeket meg tudják tartani, esetleg még új munkahelyeket is tudjanak létrehozni és tudják növelni az energiahatékonyságot.