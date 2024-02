Idén összesen 120 borminta érkezett be a versenyre, ami a tavalyinál is több. – Voltak meglepetések is, a legészakibb település Helvécia, a legdélibb a vajdasági Temerin volt, ahonnan küldtek be bormintát – mondta el Farkas László, a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület elnöke, aki összességében jónak értékelte a borokat. – Nem volt olyan bor, amit ne értékeltek volna – tette hozzá.

A képen balról: dr. Babró Beáta (Jánoshalma), aki Királyleányka boráért Jánoshalma Város különdíját vehette át Czeller Zoltán polgármestertől

Fotó: Pozsgai Ákos

– Amikor a bort oda teszik elénk és látjuk, hogy jelenik meg, milyen az íz- és zamatanyaga, az visszatükrözi a borásznak a tudását és a lelkét – fogalmazott dr. Hajdú Edit, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, szőlőnemesítő, a bíráló bizottság elnöke, aki a beérkezett bormintákról és a bírálat szempontjairól tartott előadást a díjkiosztó előtt.

Elmondta, hogy Jánoshalmán 33 évvel ezelőtt Dági József kezdeményezésére indult el a borok versenye, amely a kezdeti zökkenők után évtizedek óta gördülékenyen megy, komoly szakmai tapasztalattal készítik elő a helyi szervezők. A borok bírálatról szólva elmondta, hogy a módszere a titkos 20 pontos rendszer szerint zajlott, a beérkezett borminták sorszámozva kerültek a bíráló bizottság tagjai elé, akik külön pontozták a borok színét, tisztaságát, illatát, ízét és az összbenyomást.

A beérkezett borminták arányáról szólva a szakember ismertette, hogy 52 százalékban fehér-, 33 százalékban vörös- és 15 százalékban rozé borok voltak. A borok háromnegyede 2023-as évjáratúak voltak, de érkeztek korábbi évjáratok is, egészen 2016-ig. A borversenyre a származási hely szerint Dél-Bácska, Észak-Bácska, a Hajós-Bajai, a Kunsági, a Duna-Tisza-közi és a Szekszárdi borvidékről érkeztek minták, összesen 16 borfajta.

A bírálat során a fehérborok közül 22 arany, 22 ezüst és 18 bronz minősítést kapott.

A vörösborok közül 10 arany, 15 ezüst és 15 bronz lett. A rozé boroknál 2 arany, 10 ezüst és 6 bronz minősítéssel szerepelt a versenyen. Összesítve a beérkezett borminták 34 százaléka kapott arany, 47 százaléka ezüst és 39 százaléka bronz minősítést.

A borversenyen külön díjakat is kiosztottak. Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő különdíját kapta ifj. Kiss Ferenc borász (Borota) Cserszegi fűszeres bora.

A MAGOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének különdíját kapta az Engelhardt Pince (Nemesnádudvar) Cserszegi Fűszeres bora, a Balogh Borház (Helvécia), mint első alkalommal résztvevő pincészet, Szilák Sarolta (Temerin-Szerbia), mint a Vajdaság egyetlen női borásza, és a Koch Borászat (Borota),mint a verseny legeredményesebb borászata.

Gál Sándor legjobb tájjellegű bornak járó különdíját Takács Tamás (Jánoshalma) kövidinka bora érdemelte ki.

A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület különdíját Takács Tamás (Jánoshalma) rizlingszilváni bora, Zámbó Zoltán (Jánoshalma) kékfrankos rozé bora, Gál Sándor (Borota) kadarka bora kapta meg.

Jánoshalma Város különdíját kapta dr. Babró Beáta (Jánoshalma) királyleányka bora, Zámbó Zoltán (Jánoshalma) rizlingszilváni bora, Agócs Nándor cabernet sauvignon bora és Kovács Pál kékfrankos bora.