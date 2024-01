Három nagyberuházás valósul meg és két nagyobb projekt indul az idén Szabadszálláson. Elkészül a polgármesteri hivatal, illetve az óvoda régi épületének energetikai felújítása, folytatódik a belterületi úthálózat fejlesztése, megkezdődik a Petőfi látogatóközpont kialakítása, várhatóan megújul a Szabadszállás-Kunadacs közötti útszakasz.

– Elnyert pályázatainknak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően számos fejlesztés valósul meg és indul el az idei esztendőben. Az örökségvédelmi engedélyek beszerzése megtörtént, tavasszal megkezdődik a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítása. A munkálatokra a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz program keretein belül 270 millió forint támogatást nyert városunk. A beruházás nemcsak a közel 200 éves műemléki főépületet, hanem a később hozzáépített épületszárnyat is érinti. Megújulnak a nyílászárók, szigetelést, födémszigetelést kap az épület, kiépül a hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer is. Nyolcvanmillió forint jut TOP-s forrásból az óvoda régebbi részében a villamos hálózat korszerűsítésére, valamint a szociális blokkok megújítására. A tervek szerint márciusban elkezdődik a Kabók Lajos utca rekonstrukciója, erre 97 millió forint jut. Közbeszerzés előtt áll a Szabadszállás-Kunadacs közötti útszakasz rendbetétele is – sorolta a megvalósításra váró projektek részleteit Darabos József polgármester.

Nagyon fontos és jelentős, mintegy ötvenszázalékos költségmegtakarítást jelent a település közvilágítási lámpatestek megújítása, amit lehetőség szerint a legjobb konstrukciót kíválasztva kíván megvalósítani az önkormányzat.

– Félmilliárd forintot nyert településünk a vármegyei TOP Plusz Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázatán egy Petőfi-látogatóközpont kialakítására. A létesítmény a ma már nem működő strand területén épül meg. Az építés a tervek és engedélyek beszerzése után kezdődhet el, a projekt befejezésére több éve van az önkormányzatnak. Az előzetes elképezések szerint a közel 600 négyzetméteres alapterületű épület alsó szintjén egy koncertek, előadások lebonyolítására alkalmas terem lesz, illetve a Tóth Sándor helytörténeti gyűjtemény egy része és egy kávézó kap helyet. A felső szinten két szabadulószobát és vendégszobákat alakítunk ki. A strand egykori medencéje új funkciót kap, a területet pedig parkosítjuk. Az építkezésre a rendelkezésre álló keret egyharmadát a kiállítás anyagához szorosan kapcsolódó élményszerzést és a szórakoztatva tanítást szolgáló interaktív eszközökre, látványelemekre költjük – fogalmazott Bencze Ildikó alpolgármester.

Az energetikai és az infrastrukturális beruházások mellett kiemelt szerepet kap a közterületek zöldítése, a sport és kulturális célokra használt területek, valamint a Rozsnyai utcai játszótér továbbfejlesztése.

A gazdaság erősítésén is dolgoznak

– Az elmúlt év a biztonságos és takarékos gazdálkodások jegyében telt, annak érdekében, hogy beruházásaink zavartalanul megvalósuljanak. Az idei évben a körültekintő gazdálkodás mellett elsődleges prioritást élvez a belterületi úthálózat rekonstrukciójának folytatása. Kiemelt célunk a gazdasági élet élénkítése. Jelentős előrelépésre adhat okot a Belgrád-Budapest vasútvonal megépítése, valamint Szabadszállás infrastrukturális elhelyezkedése – emelte ki Darabos József.