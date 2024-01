A naperőműpark tervezése és kivitelezése 2022 októberében kezdődött, a beruházó Phlegon Csoport – mely magyar tulajdonosi háttérrel bír és tizenöt éve aktív részese a magyar naperőműpiacnak – kifejezett célja, hogy az építkezések során magyar munkaerő alkalmazásával és hazai beszerzési forrásokra támaszkodjon, ez teljes mértékben megvalósult ebben az esetben is.

A mintegy 23 milliárd forint összköltségű kiskunhalasi beruházás gyakorlatilag egy év alatt valósult meg kizárólag saját forrásból, hitel, uniós és állami támogatás nélkül. Az építkezés során 14 ezer köbméter földet mozgattak meg, több mint 51 ezer cölöpöt helyeztek el, és közel 133 ezer darab 550 wattos napelemmodult építettek ki. Az erőmű átlagosan évi 2400 napsütéses óraszámmal számolva az előzetes számítások szerint évente 85,5 gigawattóra villamos energiát termel, ami több mint 34 ezer háztartás éves energiafelhasználását teszi ki, és ezzel 22,9 ezer tonna szén-dioxid kibocsátása kerülhető el. Ez azt jelenti, hogy csúcsidőben teljes mértékben fedezni tudja Kiskunhalas és vonzáskörzete villamosenergia-igényét.

A naperőmű kihasználtságát ideális elhelyezkedése is segíti, hiszen a Kiskunság déli részén a napsütéses órák száma 10 százalékkal magasabb az északi és nyugati tájainkon mért átlagnál, derül ki a beruházó cég tájékoztatójából.

– A pandémia és a háború megmutatta, hogy az eddiginél is erősebb energiaszuverenitást kell elérni – jelentette ki a kiskunhalasi naperőműpark átadóján Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki hangoztatta, hogy az áram-, és a földgázárak ingadozása miatt a kormány a zöld, megújuló fenntartható energia és nukleáris energia előállítására és tárolására helyezi a hangsúlyt, ezzel biztosítva az ország energiaellátásának a jövőjét. – A kiskunhalasi beruházás méltó módon fog hozzájárulni ennek az iránynak a kiteljesedéséhez – fűzte hozzá a szaktárca vezetője.

Lantos Csaba elmondta, hogy 5600 megawattnyi naperőmű van Magyarországon, tavaly ebből 1600 megawattnyi új erőmű létesült, a 2030-as éves energiaszükségletének felét a Paks 1 és a Paks 2 erőművek fogják termelni, és ezek mellett a naperőművekre kell alapozni. Hozzátette: a kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra háromszázezer háztartási napelem legyen telepítve, ebből kétszázezer már most elkészült.

Kiemelte, hogy a Napenergia Plusz Program keretében eddig közel 24 ezer háztartás pályázott a támogatásra.

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a különböző zöldenergia-beruházások mellett fontos kérdés az előállított energia tárolása is, ami az akkumulátorokban való tárolással lesz megoldható, épp ezért az autóipar mellett Magyarország „akkumulátorgyártó nagyhatalom is lesz” és képe lesz a naperőművekhez szükséges akkumulátorokat is előállítani.