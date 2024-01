Mint mondta, az almások a nagyobb hideget is bírják. A gond csak akkor van, ha időközben jön egy jelentős felmelegedés. A mély nyugalmi állapot ekkor megszakad. Ha ezt követően bejön egy szibériai hideg, akkor az ébredező fák többsége nem lesz képes ellenállni a nagy lehűlésnek – mondta a termelő.

A néphagyományok szerint könnyen előfordulhat januárban egy jelentősebb felmelegedés. Bár a hét második felében -10 és -4 fok között lesz éjjel sok helyen a hőmérséklet, jövő csütörtökön Piroska napjára tavaszt jósol a meteorológia. Ekkor ugyanis – 18-án – nappal +11, míg éjjel +4 fokos hőmérsékletre lehet számítani Kecskemét környékén. Hasonló időre számíthatnak Kiskőrös, Kaskantyú környékén is.

Filus János kaskantyúi szőlész azt mondja, hogy a gyerekkorában megszokott nagy teleknek most nyoma sincs. A tavalyi ősz és a tél is melegebb volt idáig, mint szokott lenni. A bodzásoknál jó néhány helyen lehet látni az apró rügyfakadásokat, ami nem jót jelent. A szőlők esetében az elmúlt napokban a falu környéki -9, - 10 fok teljesen megszokott január közepén éjjelenként. A szőlő ilyenkor mély nyugalmi állapotban pihen, nem hiányzik a szélsőséges időjárás változás. Ha máról holnapra +10, +12 fokra kúszna nappal a hőmérő higanyszála, az megzavarná a növény pihenését. Filus János azonban attól tart, hogy a neheze még hátra van. Vagyis a február akár meglepetéssel is szolgálhat, ugyanis beköszönthet egy olyan sarkköri hidegfront, amely az akkor ébredező növényekben kárt tehet. Arra emlékeztetett, miszerint 2012-ben közel két hétig -15, -20 fokos hideg telepedett meg az Alföldön, s tette tönkre a szőlőültetvények jelentő részét.