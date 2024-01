– Amikor nedves évjárat van, akkor kevesebb lesz a belvízfolt, mert él a talaj, az gyökerekkel átjárt és levegős, így leszivárog a csapadék, hatalmas vízmennyiséget befogadva a regenerálódott terület. Amikor pedig nagyon nagy aszályos periódusok jönnek, akkor ebből a betárolt vízmennyiségből, amelyet az a jelentős szerves anyag képes megkötni, vissza tudja venni és fel tudja használni a növény – fogalmazott Szeredi Attila, aki elmondta, hogy az átállásnak fokozatosnak kell lennie, és a cél, hogy elhagyják a szántást, ami a talaj megújulásának egyik legnagyobb ellensége. Egyebek mellett ezzel csökken az erózió mértéke, és a műtrágyák és növényvédőszerek felhasználása is fokozatosan csökkenthető, ezzel párhuzamosan egyszerűsödhet a géppark, csökken az amortizáció és csökkenthető az eltöltött munkaóra, az élő munkaerő. A szervező arról is beszélt, hogy a gazdálkodói környezet és a természetes környezetünk kedvezőtlen változásával párhuzamosan egyre inkább növekszik az útkereső gazdák száma, ami az érdeklődők számából is látszott.

A két nap előadói között volt Kassai Lajos lovasíjász, aki a hagyományról és modernitásról beszélt szerdán, csütörtökön pedig dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a Közös Agrárpolitika fenntarthatóbb gazdálkodás szolgálatában álló eszközeiről szólt. A helyettes államtitkár az uniós agrárpolitika változásai között említette többek között a talajvédelmet, a kötelező vetésforgót és a nem termelő területek kötelező arányát, melyre nincs derogáció 2024-re.