Vászics Lajos alapító-tulajdonos köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta: a cég három pillérének egyike a kereskedelem, mely remélik, hogy az új, kényelmes, tágas helyen tovább erősödik. Folytatják tovább a projektkivitelezést és a berendezés gyártást is. A kezdetekben a vállalkozás elektromos tervezéssel, kivitelezéssel, ipari berendezések gyártásával és automatizálásával, valamint irányítástechnikával foglalkozott. Az évek során kibővítették kereskedelmi tevékenységüket is, ami magas színvonalú és rugalmas szolgáltatásaink kiemelkedő része lett, és környék meghatározó villanyszerelési szaküzletévé vált.

Zsigó Róbert képviselő gratulált a Penta-Elektrik Kft. vezetőjének a fejlesztéshez. Megköszönte az elmúlt évtizedekben végzett szakértői munkájukat. Beszédében hangsúlyozta: ha nem néznénk híreket, akkor is tudnánk, éreznénk, hogy veszélyekkel teli időszakot élünk. Elkezdődött a Covid-járvánnyal, amivel mindannyiunknak meg kellett küzdenünk, a vállalkozásoknak még külön ezen felül is. De lassan két éve tart a szomszédunkban az orosz-ukrán háború, amelynek következtében az energiaválsággal is szembe kellett néznünk. Minden vállalkozásnak muszáj volt valahogy talpon maradni. Voltak olyan kormányzati támogatások, amelyek éppen ezt segítették, például a Covid-ban, hogy a fele iparűzési adót nem kellett befizetni, mi ezzel próbáltuk könnyíteni a cégek helyzetét, az önkormányzatokat kompenzáltuk.

De az energiaválság miatti helyzetet is próbáltuk olyan támogatásokkal enyhíteni, amellyel legalább annyit el tudunk érni, hogy a dolgozókat nem kell elbocsátani, mindenkinek megtarthatják a munkahelyét.

Az gondolom, összefogás eredménye, hogy tudtak fejleszteni a vállalkozások, a bajai cégek az ipari területeken is tudtak fejleszteni. Az elmúlt négy esztendőben a bajai vállalkozások európai uniós, illetve kormányzati támogatásból közel 20 milliárd forintot kaptak különböző fejlesztésekre, ami látszik is − emlékeztetett Zsigó Róbert.