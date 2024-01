A napokban látta vendégül Kecel elöljárósága azokat a vállalkozókat, cégvezetőket, akik a város kasszáját tavaly legalább egymillió forinttal gyarapították. A város vezetése minden évben megrendezi a Fürtös Étteremben a fogadást. Az idén mintegy harmincnégy üzletember kapott meghívást a polgármesteri hivataltól. A rendezvényen, ahogy a korábbi években is, most is a legkisebbek adtak műsort. A Nyírjesi Óvoda Csigabiga csoportjának a kicsinyei mutatkoztak be.

A fellépésük után Haszilló Ferenc polgármester üdvözölte az meghívottakat megköszönve munkájukat. Elemezte a tavalyi évet, majd felvázolta az idei terveket. A beszéde elején kiemelte, hogy hitel nélkül gazdálkodik a város, amely egy ilyen inflációs időszakban komoly eredmény. A település 2023-as működési bevétele 1 milliárd 411 millió forint volt, míg a működési kiadása 1 milliárd 376 millió forintot tett ki. A működési költségvetés egyenlege így 35 millió forint többletet mutat. A vállalkozók és a lakosság 424 millió forint helyi adóval járultak a település költségeinek a finanszírozásához. A magánszemélyek kommunális adója 24,6 millió forint volt, míg a helyi iparűzési adó elérte a 400 milliót (A 2022-es évben ez az utóbbi összeg 311 millió volt összességében, de ez a szám akkor úgy alakult ki, hogy az államtól kormányzati kiegészítést kapott a város, mintegy 92 millió forintot. A szerző) Úgy tűnik, hogy a vállalkozóknak viszont a tavalyi év jól sikerült, ezért volt nagyobb a város bevétele.

A polgármester ezt követően rátért a település egyéb dolgaira.

Az önkormányzat az egyik legnagyobb munkaadó a településen, 114 főt alkalmaznak.

A közmunkások száma 30 volt tavaly, akik fizetése 46 millió forintot tett ki. Haszilló Ferenc hangsúlyozta, hogy a tavalyi energiaár-robbanás miatt spórolásra kényszerült a város. Időközben több helyen napelemrendszereket telepítettek, és ma már árammal fűtenek, ahol csak lehet. Példaként megemlítette: az idősek otthona épületének tetején 22 millióért helyeztek el napelemrendszert, így a zöldenergia segítségével közel 4 millió forinttal kevesebb összegbe került a fűtés, mint a korábbi években. A város vezetője szólt a helyi beruházásokról is.

Ivóvízfejlesztésre is költött a település

Az ivóvízhálózat fejlesztésére Kecelen, a Szőlő utcában 52 millió forintot költöttek. Bányai Gábor országgyűlési képviselő egy vissza nem térítendő keretből 137 milliós támogatást folyósított a város közvilágításának a fejlesztésére. Így a Kecelen világító 1400 lámpatestből az első ütemben 850 darabot cseréltek le. A folytatás valószínűleg önerőből történik majd. A belterületi csapadékvíz-elvezetés II. és a III. ütemére 280 millió forintot kaptak, a projekt 2023-ban zárult le.

Új műfüves pályát is kapott Kecel

Tavaly a település új traktort vásárolt, emellett műfüves pályát alakítottak ki a sportpálya mellett, illetve annak világítását is kiépítették, erre 171 millió TAO-s keretből került sor.

A keceli kézilabdacsapatot támogató TAO-s keretből a sportcsarnok energetikai felújítása is elindult, melyre 250 milliós összeg érkezett.

Egyéb olyan pályázatokról is tájékoztatta a baon.hu-t a polgármester, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretbe tartoznak. A Kecel-Imrehegy kerékpárút folytatására, belterületi út építésre 200 milliót nyert a város. Önkormányzati épületek energetikai felújítására 750 milliót nyert. Pályáztak egy turisztikai célú beruházásra is. Kecel és Császártöltés között terveznek egy kerékpárutat építeni. A 10 kilométeres út 1,6 milliárd forintba kerül a tervek szerint, mondta végül Haszilló Ferenc polgármester.

A legtöbb helyi iparűzési adót fizető cégek Kecelen

1. Pintér Művek Kft.

2. Eurovid Kft.

3. Matécsa Kft.

7. Fürt-Trade Kft.

8. Fresh Fruit Tész Szövetkezet

9. Biolchim Hungary Kft.

11. OTP Bank Nyrt.

13. Hatvani Zalán e. v.

15. Szőlőfürt Mg. Szövetkezet

16. Perfekt&Design Kft.

17. SPAR Magyarország Kft.

19. Benedeczki Műhely Kft.

20. Integrál-Hat Kft.

22. Acéldiszkont Kft.

23. UNIKÉN Kft.

25. Pintér Művek Kutató és Fejlesztő Kft.

28. Erdő-Szakértő Kft.

29. Kecskés Építőipari Kft.

32. Borosné Lukács Márta e. v.

33. KINCA Autóker Kft.

Ennyien járultak hozzá a cégnév nyilvánosságra hozatalához.