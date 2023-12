A közelmúltban mutatta be a TOP 100-as kiadványát a vármegyei iparkamara. Ez az összeállítás Bács Kiskun 2022-es gazdaságáról ad egy átfogó képet. Az anyagon belül található az a táblázat, amely a 100 húzó cég sorrendjét mutatja be. Ide bekerülni presztízst jelent, mert egyben azt is jelzi, hogy az adott vállalkozás sikeres, sok családnak biztosít megélhetést.

A kecskeméti városházán rendezett bemutató előtt találkoztunk Garami Zoltánnal, a soltvadkerti legnagyobb vállalat alapítójával. A kamara meghívással tisztelte meg az üzletembert, aki elmondta, hogy jó érzés egy olyan listán látni a vállalkozása nevét, ahol a térség legnagyobb „ húzó” cégeinek az adatai olvashatóak. Soltvadkert legnagyobb helyi adót fizető cége műanyagipari vállalkozás, jelenleg a százas lista 77. helyén áll. Több mint harminc éve alapította Garami Zoltán és a felesége, szó szerint egy garázsban.

Nem csökkent a dolgozóik létszáma

A válság ellenére tavaly és tavalyelőtt is 145 alkalmazottnak biztosítottak munkát, nem csökkent a létszámuk. A cég a nettó árbevételét tavaly 23 százalékkal növelte, amely mára meghaladta a 11 milliárd forintot. (Érdekes, hogy a TOP 100- as listára 8,4 milliárd forinttal lehetett bekerülni.) A cégvezető hírportálunknak hangsúlyozta: a tavalyi évben a cég a csúcsra került, az idei év szerényebb lehet. Kérdésünkre elmondta: az újrahasznosítási folyamat miatt a műanyaggyártásnak sokáig megmarad a jelentősége. A jövőre beinduló palack visszagyűjtési rendszerben a hazai MOHU Zrt. fogja irányítani a visszaváltást, ehhez gyárt a vadkerti és egy másik vármegyei cég hatalmas műanyag zsákokat. Ezek a zsákok is újrahasznosíthatóak lesznek. A cég egyebek mellett a boltokban megvásárolható üdítőkhöz és ásványvizekhez a csomagolást gyártja továbbra is. Ezek között van a világ legismertebb üdítőital címkéje is.

A trafóállomás kiépítése nagy segítség lehet

Garami Zoltán örömmel említette, hogy jövőre elkészül a város határában az a trafóállomás, amely a település cégeinek és a lakosságnak garantálja a biztonságos áram ellátást. Sőt, új üzemek betelepüléséhez is elegendő új energiát biztosít majd. A családi cég az energiaársokk következtében jelentős beruházást indított. Egy 1200 kilowattórás napelem-erőművet terveztettek meg, amelyből eddig 450 kilowattóra kapacitású rendszert már beüzemeltek. − Ha a trafóállomás elkészül, akkor a teljes napelemes beruházás be lehet majd indítani, mert a hálózat bírni fogja a megtermelt áramot. Így ez a beruházás már akár 3-4 év alatt megtérülhet − mondta Garami Zoltán, az egyetlen soltvadkerti TOP 100-as cég vezetője.

Látványos növekedés a Potokon Kft.-nél

A Kiskőrösi járás legnagyobb cége, a listán szereplő sportszergyártással foglalkozó Potokon Kft. amely a 24. helyet foglalja el. Tavaly jelentős létszámcsökkentés történt a cégnél. A 2021-es létszám ugyanis 382-ről 149-re változott, azaz az alkalmazottak több mint felét elbocsátották. A vállalat nettó árbevétele eközben 19,5 milliárd forintról 28,5 milliárdra növekedett, azaz jó évet zártak az elbocsátások ellenére is.

Festékgyár és vegyiárú nagykereskedés is szerepel a TOP 100-as listán

A térségben piacvezető építőipari termékeket forgalmazó Akker – Plus Kft. a 43. helyet foglalja el. Az alkalmazottak száma 210, a tiszta árbevétele pedig 19,6 milliárd forint volt. A bócsai Poli - Farbe Kft. a 62. helyre került. Ennél a cégnél is történtek elbocsátások, vagy legalábbis nem töltötték fel a vállalatot elhagyók helyét tavaly. A festékgyárnál ugyanis 20 százalékkal csökkent a dolgozók létszáma, tavaly átlagosan 202-en termeltek a társaságnál, ahol 13,7 milliárd forint volt nettó árbevétel. A 70. helyre került a páhi Royal Hús Kft. ahol 51 munkavállalót alkalmaznak. Az 1200 fős falu legnagyobb adófizetőjének tavaly a nettó árbevétele 12,1 milliárd forint volt. Fülöpszállás nagy cége a Hírös Agrária Kft. ahol vegyiáru nagykereskedelemmel foglalkoznak. A 71. helyen álló társaságnál 35 alkalmazott 12,1 milliárdos nettó árbevételt értek el. A 87. helyen áll az izsáki Navi – Gate Kft. amely kiskereskedelmi áruforgalmat végez. Összesen 22 dolgozó 9,8 milliárdos nettó árbevételt produkált a cégnek. A vállalat Budapesten két üzletet tart fent. Okosórákat, és egyéb különböző manapság nagyon népszerű navigációs készülékeket forgalmaznak.

Először került fel a listára

A kiskőrösi Agroline Kft. tavaly még nem került fel a listára, az idén azonban már a 94. helyet foglalta el. A mezőgazdasági gépek gyártását végző társaság 215 munkatárssal 9,1 milliárdos nettó árbevételt ért el. Tavalyelőtt ez a szám 6,3 milliárd forint volt. Azaz az emelkedés számottevő. A 95. helyre a kiskőrösi Kunság Szesz Zrt. került, amely szeszipari termékeket gyárt. A 63 fős cég 9 milliárdos nettó árbevételt ért el tavaly, olvasható az iparkamara TOP 100-as kiadványában.