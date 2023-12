Bár sokba kerül egy-egy család számára egy diploma megszerzése, ugyanakkor ez a befektetés néhány év alatt megtérül. Ez látszik meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bérekre vonatkozó közléséből.

A Bács-Kiskunra vonatkozó legfrissebb számadatok alapján tisztán több mint 110 ezer forinttal kap többet havonta egy szellemi dolgozó, mint egy fizikai munkás. Ez egy évben 1,3 millió forint többletet jelent, amiért megéri egyetemi diplomát szerezni. Hogy kik keresnek viszonylag jól? Érdekes, hogy a feldolgozóipar diplomás munkatársai tisztán 508 ezer forintot kaptak átlagosan havonta a számlájukra.

Hogy hol kereshetik a legtöbb bért? Ezek azok a nemzetközi tulajdonban álló cégek, amelyek többsége Kecskeméten termel. A Mercedes-gyárban például tavasszal a fizetésen kívül bruttó 870 ezer forintot utaltak bónusz címen. Az egyik jó nevű hazai gazdasági portál írt erről, miközben arról is hírt adott, hogy az autógyár az idén több lépcsőben közel 24 százalékkal növeli a dolgozók bérét. Mivel itt 4500 alkalmazott dolgozik, ez jelentősen emelte a vármegyei átlagszintet. Az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók bére is emelkedett. Ez az összeg tisztán 443 ezer forint. Főleg az orvosok jelentős reálbér-változása változtatta meg a gyógyító kategóriába tartozók fizetését. Itt is jelentősek a különbségek. Ha valaki például több évtizede dolgozik az orvosok között jó beosztással, akkor nettó 500 ezer és 1 millió forint is lehet a fizetése.

A tanárok bére nem haladja meg a megyei értelmiségi átlag szintjét. Igaz, a jelentős béremelés még hátra van. A kormány ugyanis az Európai Unió támogatásától teszi függővé azt, hogy végrehajtja-e a történelmi jellegű fizetésemelést. Hogy mennyit kap a számlájára egy tanár? Tisztán 321 ezer forintot, ez éppen 17 százalékkal kevesebb, mint a megyei értelmiségi átlagbér. Részben emiatt is hagyták el nem kevesen ezt a pályát, az érdek-képviseleti szervezetek tájékoztatása alapján. Információink szerint januártól 10 százalékos bértömeg-emelés várható. Ennek eredményeként például egy pályakezdő fiatal alapbére eléri majd tisztán a 292 ezer forintot.