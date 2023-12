A listára történő felkerülés feltétele most legalább 8,4 milliárd forint volt. Ehhez tavaly elegendő volt 6,5 milliárdos árbevétel is – egyebek mellett erről is szólt Gaál József, a kamara megyei elnöke a városháza dísztermében.

A kamarai rendezvény első fele nem volt nyilvános, ekkor a szervezet belügyeit tárgyalták meg a kamarai küldöttek. Az ünnepi rendezvény második felében hagyományosan elismerő díjakat nyújtottak át a megye azon cégeinek, amelyek a saját működési területükön kimagasló eredményeket értek el. A díjak átadásán részt vett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, aki megtiszteltetésként fogadta a kamara felkérését, hogy a város adjon helyszínt az ünnepségnek. A rendezvényen átadták a jól tanuló, ám szerény szociális körülmények között élő diákoknak azokat a pénzbeli adományokat, amelyek a Hírös Héten megtartott Hírös Vacsorán befolyt összegből gyűlt össze.

Ezt követően Gaál József méltatta a gazdasági szakemberek számára jó eligazodást jelentős TOP100-as kiadványt. A Bácsalmási járáson kívül minden járásban működik nagyvállalat. A legtöbb, 52 a kecskeméti térségben, a kiskőrösi és a kiskunfélegyháziban 9–9 vállalat termel. A kalocsaiban 8, a tiszakécskeiben és a bajaiban 6–6, a kiskunhalasiban 4, a kunszentmiklósiban, a kiskunmajsaiban és a jánoshalmi területeken 2–2 ilyen található.