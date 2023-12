A bejelentés szerint az épületek felelősek az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint egyharmadáért az EU-ban. A mostani megállapodás fényében az a várakozás, hogy javul az épületek energiateljesítménye, csökken a károsanyag-kibocsátás és leküzdhető az energiaszegénység. Még egy nagy lépéssel közelebb kerül az EU azon célkitűzéséhez, hogy 2050-re elérje a klímasemlegességet – áll a közleményben. A felülvizsgálat fő célja, hogy 2030-ra minden új épület zéró emissziós épület legyen, 2050-re pedig a meglévő épületállomány zéró kibocsátású épületekké alakuljon át – hangsúlyozták.

A döntés okairól, a lehetséges alternatív megoldásokról és a helyzet következményeiről a Híröskazán tulajdonosa, Kondor Péter számolt be nekünk.

– Mi volt az oka a gázkazánok betiltásának?

– Eljött egy olyan modellváltás az energiahordozók terén, ami a megújuló irányba halad. Mindennel szeretnénk energiatakarékosabbak lenni. Ha ezt a tendenciát nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy a gázkazánoknál is ez következett be – mondta.

Hozzátette, hogy korábban használtak már hibrid rendszerű gázkazánokat, ahol volt arra is lehetőség, hogy kombinálva legyen a megújuló energia és a gáz. Kiemelte továbbá, hogy manapság a napelemek használata is egyre népszerűbbé válik. Utóbbiról nem titok az sem, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban lehet működtetni, mint a gázkazánokat.

– Milyen következményei lehetnek a kivezetésnek?

– Pozitívnak gondolom, hogy megújul a piac, illetve úgy gondolom, hogy a háztartások is elkezdenek az energiatakarékosság, illetve a tudatosság jegyében működni. Ezt a fajta tudatosságot már korábban is elkezdhettük megtapasztalni, például a tavalyi év folyamán megnövekedett energiaárak kapcsán is. Negatív irányban nyilván sok háztartást befolyásol az, hogy ez egy nagyobb költség lesz. Egy hőszivattyú berendezése például akár 5–7 millió forintba is kerülhet – mondta a szakember.

Kondor Péter mindenek felett kiemelte, hogy az előre tervezéssel sok fejfájást megspórolhatunk, hiszen, ha évek alatt apránként készülünk a jövőbeni cserére, már nem fog váratlanul érni a nagyobb kiadás.