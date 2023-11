Zsigó Róbert beszédében kiemelte: az erőfeszítés csak akkor nyeri el méltó jutalmát, ha az ember semmiképpen sem adja fel.

– Ha végig gondoljuk ezt a történetet a kezdetektől, a kiírástól, voltak problémák. A tavalyi esztendőben kampánytéma is volt ez a beruházás. Olyan fejlesztésről van szó, amely során természetes, ha kiderülnek további pótmunkák. A kormány által megítélt 400 millió forint feletti összeg is hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő műszaki tartalommal, és azokat a munkákat is el tudják végezni, amellyel majd biztonságban működtethető ez a beruházás. Ennek következtében gyakorlatilag valóban jól haladnak a munkák és jobb állapotba kerül a kikötő. Korszerűbb is lesz, és azt gondolom, hogy Baja megye jogú városnak is növeli a gazdasági erejét. A kikötő egy fontos pontja, cége a városnak – fogalmazott a képviselő.

– A bajai kikötő intermodális logisztikai központ, azaz közút és vízi út találkozási pontja. A közlekedési utakat és a parkolókat folyamatosan fejlesztettük, ennek egyik része az, hogy újabb parkolókat alakítottunk ki a várakozó kamionok részére, ezzel is csökkentve a város terheit – mondta lapunknak Nagy László vezérigazgató.

A kikötőben nehézberakórészt alakítanak ki, ahol a jövőben már 100 tonnás nagyságrendű árukat is tudnak rakodni. A kikötőben a függőleges partfalat is rendbe hozták, a mögöttes részeket, a közlekedési felületeket.

– A beruházás legfontosabb része a vízi úttal párhuzamosan – a Dunán ugyanis sokszor vannak kisvizek, amikor a hajók fele annyi teherrel tudnak közlekedni – nem folyamatos a szállítás az év 365 napján, ezért a vízzel párhuzamosan a másik környezetbarát szállítási módot is fejlesztettük, a vasutat. Önálló kikötői vasútállomást hoztunk létre. Meghosszabbítottuk az egész pályarendszert, és a kikötőn belül tudjuk a vagonokat mozgatni, a vasutas árut is. Ez azért nagyon fontos, mert ha hajóval nem tudunk szállítani, akkor vasúttal megoldjuk, ez kiegészíti részben a vízi szállítást. A vasútnál nemcsak a saját kikötői részt alakítottuk ki, hanem a MÁV közlekedési útjait is fejlesztettük – sorolta a vezérigazgató.

A beruházást nem zárják le 2023. december 31-én, mert a munkálatok során kiderült, hogy az egyik darupályás szakasz partfali részét újra fel kellett építeni. Erre a munkára a kormány külön támogatást biztosított.

Az eseményen elhangzott: a beruházás alapszerződéses része 90 százalékos állapotban van. A kiegészítő munka része ebben az évben még 50 százalékban elkészül. Amikor a kormány jóváhagyta októberben a plusztámogatást, akkor részben saját kockázatban a kivitelező nekilátott a munkának. Nagy László, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy jól állnak, és úgy gondolja, hogy tavasszal a beruházást befejezik.

A város részéről Széll Péter alpolgármester méltatta a beruházást. Kiemelte: Bajának rettentő fontos a vízi közlekedés, és ennek fontos eleme a bajai kikötő, valamint az a projekt, amely tovább erősítheti a kikötő intermodális lehetőségeinek kihasználását.

Karádi Péter, a Homlok Építő Zrt. fő-építésvezetője, projektvezetője ismertette a beruházás részleteit. A kamionparkoló építése zajlik folyamatosan, a térkövezés van még hátra, 80 százalékos készültséggel állnak a kamionparkolóval. Egyelőre a közforgalom részére megnyitják a parkolót, amely közvilágítással is rendelkezik. Ezen munkaterülethez szorosan kötődik a küldő út megépítése, ami az árvízvédelmi töltés oldalában épül meg, és a kamionok közlekedésére szolgáló út. Itt már csak utómunkálatok vannak hátra: lámpatestek kihelyezése, padkák elkészítése, vízelvezetés és egyéb tevékenységek.

– Vasútépítés tekintetében gyakorlatilag 100 százalékos készültségi fokon vagyunk. Mind a MÁV Zrt. által üzemeltetett, mind a saját pályára értve igaz. Még minimális tevékenység van hátra, a saját célú iparhálózatnak bizonyos rehabilitációs feladatait még el kell látnunk. Igyekeztünk időjárásfüggetlen feladatokat a végére hagyni

– sorolta a főépítés-vezető. Elhangzott hogy a leglátványosabb eleme a megépült új két világítótorony, amely már működőképes állapotban van. A vasúthoz kapcsolódó szakágak is készen vannak. A két saját célú iparvágányt meghosszabbították azért, hogy nagyobb szerelvényeket is be lehessen hozni az iparvágányi területrészre.

A projekt egyik érdekes eleme volt a vasúti vágánymérleg megépítése, ami 98 százalékban készült el. Olyan vágánymérlegről van szó, amelyen a kamionok is keresztül tudnak menni, ez már üzemel. A vízhez kötődő feladatkörökben a zöldterminál átépítése egy hosszas folyamat, amelynek a nagy részét már befejezték. Itt egy függőleges partfalat alakítottak ki mederkotrás, szádolást követően. Az előadást követően bejárásra invitálták a résztvevőket.