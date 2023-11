A rendezvényen Dobos József termelési vezető mutatta be a fejlesztéseket. A pályázati támogatásból többek között megvásárolták a WANJIE WJPS 350-D félrotációs ofszet nyomdagépet, mely ötvözi a digitális és a hagyományos technológiák előnyeit. A költséghatékonyság maximalizálása érdekében szükség volt egy, az ofszet nyomdagéppel kompatibilis CTP rendszerre, hogy a korábban alvállalkozásba adott nyomóforma-készítést maguk is el tudják végezni. Továbbá napelemes rendszert telepítettek az üzemcsarnokra, három notebookot vásároltak és angol nyelvi képzést kapott a kollegák egy része.

Borbás Norbert kereskedelmi és marketing vezető a jövőről is szólt. Elmondta: célul tűzték ki a hatékonyság növelését és a folyamatos költségcsökkentést. Úgy vélik, ez a jövőjük és a sikerük záloga. Elhivatottságuk bizonyítéka, hogy maguknak és dolgozóiknak is folyamatos szakmai fejlődést biztosítanak és ügyfeleik elégedettségének szem előtt tartásával dolgoznak. Továbbá a cég online megjelenésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

Végül dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza polgármester üdvözölte a cég fejlesztését. Kiemelte: az elmúlt évtizedekben folyamatosan figyelemmel kísérte a vállalkozás dinamikus fejlődését. Nemcsak munkahelyeket adnak, iparűzési adót fizetnek, de a helyi közösségi rendezvényeket is támogatják. A Harangpack Kft. egy ambiciózus családi történet, ahol az eltökéltség, a szándék, a hit egyaránt megvan. Bízik benne, hogy a jövőben tovább fejlődik a cég, melyhez sok sikert kívánt.

A rendezvény végén a vendégeket körbevezették a gyáron.