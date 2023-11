A statisztikai adatok szerint a fizikai dolgozók között a legjobban a közigazgatásban munkát vállalók viszik haza a legtöbb pénzt. Ez az átlag összeg 347 ezer forint. Mögöttük állnak 316 ezer forinttal a feldogozóiparban dolgozók. Nettó 300 ezer forint alatt keresnek más fizikai munkavállalók, az oktatásban például 208 ezret visznek haza. Az egészségügyben dolgozók 229 ezer forintért dolgoztak. Érdekes, hogy a vendéglátásban 197 ezer forintot jelez a statisztikai hivatal.

A cégtulajdonosok a háttérbeszélgetések során ennek általában a duplájáról tesznek említést. A kereskedelemben a bolti dolgozók, akik polcokat töltenek fel vagy a kasszában dolgoznak nettó 243 ezer forintot kapnak, de itt a bérek igencsak szóródnak. A nyugati kiskereskedelmi hálózatoknál ennél többet kapnak a pultok között szorgoskodók, míg a kisebb boltokban a klasszikus minimálbér kitermelése is nehézségeket okoz. Előfordulnak olyan esetek, hogy 4-6 órára jelentik be a munkavállalókat, ennek arányában kapják a hivatalos bért az ott tevékenykedők. A nagyobb településeken, ahol a vásárlókért ádáz harc folyik, ott a bolti munkatársak is könnyebben tudnak munkahelyet váltani. Egy faluban, ahol a bejelentett munkahelyek között nem lehet nagyon válogatni, a bérek alacsonyabbak.

A bérek a feldolgozóiparban is változóak. Ha például egy cég nyugati exportra dolgozik, akkor a bevételei nemcsak a termelés mennyiségétől és minőségétől függenek, hanem attól, hogyan is alakul a forint euróhoz való viszonyulása. Tavaly előfordult, hogy egy euróért 430-440 forintot kapott egy-egy exportőr, idén pedig 360-380-ra erősödött vissza a hazai fizetőeszköz. Azaz egy éve több bevétele volt a cégnek, mint adott esetben az idén.

A béreket ez is befolyásolhatta. Illetve az is, hogy létezik-e olyan szempontrendszer, amelyek érdekeltté teszik a termelés alakulásában a vállalkozásnál dolgozókat. Hallani olyat, hogy aki nem késik, minden nap dolgozik betegszabadság nélkül, vállal két műszakot is, ha nagy a hajtás, szombaton is bemegy dolgozni, kevés selejtet termel, annak a bére akár 20-30 százalékkal is több lehet, mint más társaié.

Érdekes változásokra is felhívja a KSH a figyelmet. A fizikai dolgozók átlagkeresete 133 ezer forint volt közel hat éve, vagyis megduplázódtak a fentebb említett nettó bérek közel hat év alatt. Viszont az is igaz, hogy a vásárlóerő jelentős részét elviszik a boltokban tapasztalható áremelkedések. A fogyasztói árak kiemelkedő, 23,6 százalékos növekedése mellett a keresetek vásárlóereje 8,1 százalékkal visszaesett 2023 első félévében.