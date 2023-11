Csendes az autópiac, a vállalkozások vásárlásai is mérséklődtek, de a magánemberek szinte teljesen eltűntek ebből a szegmensből. A használt gépjárművekből leginkább az alacsony árkategóriából történik értékesítés, a 10 millió forint feletti nagyságrendűek esetében szinte leállt a piac − fogalmazott Kévés Ferenc, az Autócent Kft. ügyvezetője.

Az elektromos autók leendő vásárlói várnak az új állami támogatásra, így ezeknek a korszerű járműveknek a kereslete is csökkent többek között emiatt is. A haszongépjárművekre a legnagyobb a kereslet, mondta az üzletember. Majd hozzá tette: bár korábban a Covid miatt megnőtt az új járműre történő várakozási időszak, ez ma már visszatért a normális kerékvágásba, az alkatrész ellátási láncok is működnek. Az új autók vásárlásakor a legtöbb esetben 2-3 hónapra csökkent a szállítási idő. Ha azonban valaki személyesen látogat el egy autókereskedésbe, és beleszeret egy ott található járműbe, valamint az megfelel az igényeinek, akkor azt néhány napon belül elviheti. Ha egyedi elképzelései vannak a járműmodellel kapcsolatban, abban az esetben kell néhány hónapot várnia a gyártásra.

Hogy mik a tapasztalatok az elektromos és a hibrid autóval kapcsolatban? Nagyon rövid idő telt el ahhoz, hogy teljes körű tapasztalatokkal rendelkezzenek a hazai kereskedők, mondta a cégvezető. Most már ott tart a fejlődés, hogy egy tisztán elektromos autóval egy töltéssel 300-400 kilométert könnyedén meg lehet tenni, azonban még mindig inkább a hybrid autókat részesítik előnyben a vásárlók. A legmodernebb tölthető plug in hybrid autókkal elektromos hajtással már 50-100 kilométer hatótávot is el lehet érni. Ez alkalmassá teszi arra, hogy a napi futásteljesítmény nagy részét városon belül, illetve kisebb távolságok esetén tisztán elektromos üzemmódban tegye meg az autó, a hagyományos motorra csak a hosszabb távokon van szükség. Végül Kévés Ferenc kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy a belsőégésű motorokkal rendelkező autókat még sokáig gyártani fogják a gyárak, mert a vásárlói igénye csak kis mértékben csökken.