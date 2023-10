Egy CNC vezérelt lézervágó berendezés is segíti immár a cég munkáját, melynek köszönhetően a leggyakrabban használt anyagvastagságokat a berendezésen gyorsabban és pontosabban tudják vágni. Ez a pontosság pedig új iparágak megcélzását is lehetővé teszi. Az eszközbeszerzés mellett 40 kilowatt teljesítményű napelemrendszert is telepítettek, valamint képzés valósul meg a pályázat keretei között. Elhangzott, hogy a projekt létrejötte hozzájárul a munkahelyek megtartásához, valamint új munkahelyek teremtéséhez.

Németh Levente elmondta, hogy további bővítések várhatók a cégnél, mely már nem az említett pályázat forrásából valósul meg. Most épül az új, 1200 négyzetméter alapterületű gyártócsarnokuk a jelenlegi telephely szomszédságában, melynek várható befejezési időpontja 2024 március 31.

A ballószögi önkormányzatot Somogyi Lajos polgármester képviselte.