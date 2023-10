Az építkezés csúcspontján több mint tízezren fognak dolgozni a munkaterületen

– Az idei év végéig közel ezren, jövőre már kétezren, az építkezés csúcspontján pedig több mint tízezren fognak dolgozni a munkaterületen. Ebből is látható, milyen intenzív tevékenység kell ahhoz, hogy a munkások elszállásolásához is biztosítva legyen az infrastruktúra. Itt is több vonatkozásban történt profilváltás. A PIP Kft. kifejezetten a projektet támogató társasággá vált, feladata többek között a bekötőutak létesítése, a szükséges vízközmű biztosítása, illetve a szálláshelyek biztosítása. Minden egyéb térségfejlesztési feladat a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség (KDMFÜ) feladata lett, ami egy fontos változás.A 300 fős munkásszállás már elkészült, annak már csak a bebútorozása van hátra. A site közvetlen közelében található munkásszállás kialakítása is hamarosan megkezdődhet. Ez a munkásszállás a kezdeti időszaktól fogja biztosítani a munkások elhelyezését úgy, hogy a munkába járás során ne kelljen a 6-os úton átmenni. A helyszínen a szükséges szolgáltatások is biztosítva lesznek. Szintén fontos fejlemény, hogy bő fél év múlva elkészül a Kalocsa-Paks Duna-híd. Ezt követően az az infrastruktúra is, ami a kalocsai oldalon található, sokkal inkább előtérbe kerül – összegzett Rákóczi Péter.