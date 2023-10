A tanács elnöke jelezte: a hajtásláncok arányának változásával akkumulátorbeszerelő üzemet létesítenek a gyár területén, a közeli jövőben pedig a Mercedes-Benz luxusautó-vásárlóit is kiszolgálhatják Kecskemétről. Ola Källenius elárulta: a Magyarországon előállított első tisztán elektromos, sorozatgyártásban készült autó a Mercedes-Benz életében is mérföldkő, hiszen lenyűgözte a konszern vezérkarát, hogy az igazgatótanácsban hozott döntéstől alig 12 hónap telt el a tényleges gyártásig. Az igazgatótanács elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2021 őszén a kecskeméti gyárukban gördült le a szalagról az első EQB kompakt SUV modell.

– Nem titok, hogy a terjeszkedés a termékportfólió bővítéséről szól, a közeli jövőben, az évtized közepétől a Mercedes luxusautó-vásárlóit is Kecskemétről szolgálhatjuk ki – ismertette a tanács elnöke, aki az Indexnek adott exkluzív interjút. Ola Källenius elmondta: ahogy a belső égésű motorokkal szemben egyre nagyobb teret nyernek az elektromos meghajtású járművek, akkumulátorbeszerelő üzemet is építenek a városban. Ez egy teljesen CO2-semleges üzem lesz, például a fűtéshez a tervek szerint geotermikus energiát használnak majd.

– Egy évtizeddel ezelőtt, amikor Kecskemét még németországi mása testvérüzemeként működött, kicsit mester és tanítvány jellegű volt a viszony, de hamar eltűntek ezek a különbségek. Ma már minden telephelyünk hozzájárul a globális termelési hálózat know-how-jához. Kecskemét ebben tökéletesen egyenlő partner és világszinten a legjobban teljesítő gyáraink közé tartozik – mondta az interjúban a Mercedes-Benz első számú vezetője.