A nyugati dióburok-fúrólégy idén is súlyos károkat okozott a növényvédelmileg elhanyagolt szórvány dióültetvényekben. Több-kevesebb terméspusztulásról számoltak be a fáikat vegyszeres kezelésben részesítő termesztők is. Utóbb javult a kilátásuk arra, hogy jövőre már az eddiginél hatékonyabban védhetik meg a gyümölcsfáikat. Az erre a célra régóta használt Mospilan nevű rovarölő szer mellé immár kis csomagolásban is hozzáférhető lett a Combi Protec nevű rovarcsalogató hatásfokozó szer. A nagyüzemi diótermesztők drónnal is kijuttathatják a védekező szereket. Náluk nincs is rovarkártétel, a néhány diófát gondozó kiskertészek azonban egy újabb szabályozás miatt sehogy sem boldogulnak majd.

A technológia javulásával egy időben a Mospilan hatóanyagáról azt állapította meg az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, hogy veszélyes lehet a várandós nőkre. Ez a kitétel csak a permetezésre vonatkozik, a kezelt növények termésének élelmezés-egészségügyi várakozási idő utáni fogyasztása a szakemberek álláspontja szerint nem okoz problémát. Minden esetre forgalmazását az eddigi 3-as kategóriából az 1-es osztályba sorolta a szakhatóság.

− Ez a változás megnehezíti a néhány diófát gondozó kertészeknek a növényvédelmet. Az 1-es kategóriába sorolt szereket ugyanis csakis azzal a vénnyel szerezhetik be, amit kiállít számukra a növényorvos.

Ilyenformán, aki csak a kertje végében lévő mondjuk két diófának a termését szeretné megmenteni a karácsonyi bejglihez, annak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személlyel kell szerződést kötnie a fák kezeléséről.

Ez most azt jelenti, hogy sokak számára elveszett egy hatékony vegyszer, amit egyébként több más kultúrában is sikeresen használhatnak. Véleményem szerint a korlátozás a kistermelők ellehetetlenítésére irányul. Uniós szinten már évek óta folyamatosan csökkentik a biztonságos és jól használható rovarölő vegyszerek választékát − mondta el véleményét Pesti Gábor nagykőrösi növényvédelmi mérnök.

Az új szabályozás szerint a vegyszer november 23-ig 3-as kategóriában marad, addig ki-ki megvásárolhatja a gazdaboltokban. A Nemzeti Agrárkamara tájékoztatása szerint a gyártó vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jövőben az eddigi feltételekkel használhassák a rovarölőt a kiskertészek is. Tehát, vélhetően még változhat a róla szóló intézkedés.