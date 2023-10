Az ország más pincészetei mellett a Császártöltésről is kóstoltattak borokat a hétvégén Budapesten megrendezett 81. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK). A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat a Hajós–Bajai borvidékről a császártöltési Mendler Pince alapítóját, Mendler Zoltánt kérte fel, hogy mutassa be a közönségnek, milyen borok is készülnek a faluban. A 311-es standon kóstolták a látogatók a borokat.

Mendler Zoltán, a Császártöltési Pincesorok Egyesület alapítója azt mondta, hogy nagyon sok érdeklődő csak a legnagyobb történelmi borvidékeket ismeri. A Hajós–Bajai nevet azonban a jó borokkal, jó eredményekkel be lehet vinni a köztudatba. Ő maga hat különböző bort vitt a kiállításra kóstoltatni. Ezek voltak a generosa, az Irsai Olivér, az olaszrizling, a rozé cuvée, a merlot és egy kései szüretelésű generosa. Mint mondta, leginkább a generosa volt a népszerű. Sokan erről a borfajtáról nem is hallottak, de a beltartalmi értékei miatt volt, aki kétszer is megízlelte. Az idei évjáratú ital friss és üde. A látogatóknak alkoholmentes szőlőlevet is kínált Mendler Zoltán. Több olyan kisgyermekes családdal is találkozott, akik azt a szót, hogy must, nem ismerték. Nehezen tudták elképzelni, hogy tartósítószer nélküli ital az a szőlőlé, amelynek alapanyaga még néhány hete a szőlőtőkéken érett.

A második leginkább keresett bor az Irsai Olivér volt.

Ezen a kóstolón is bebizonyosodott, hogy a Hajós–Bajai és a Kunsági borvidékeken termesztett fehér szőlőkből készült könnyed borok a népszerűek. Ezek ma idehaza a nehezebb vörös fajtáknál jobban keresettebbek. Mint mondta, több olyan kézműves termék – sajt, méz, homoktövis velő, lekvár stb. – előállítójával találkozott, akik arról számoltak be, hogy a közfigyelem, ha lassan is, de a kistermelők felé fordul. Versenyezni képtelenség a hipermarketekkel, de van egy vásárlói kör, melynek létszáma növekedik. Ők szívesen vásárolják az egyedi készítésű kézműves termékeket.

Mint arról többször beszámoltunk, a császártöltési kis pincészetek az elmúlt években nyitott pincenapokat hirdettek. Az idén a legközelebbit Márton-nap idején, november 11-én tartják a faluban. Ezúttal a Kis-sori pincesoron lehet megkóstolni már az idei évek termését is.

Még augusztusban kérdeztük Mendler Zoltánt, hogy milyen szüret vár a helyi szőlészekre. Akkor bizakodóan válaszolt. Az idei tényleg jól sikerült. A település borászai magas minőségű borokat készíthetnek ezekben a hetekben.

Az országos szakmai közvélemény kissé irigykedik az alföldi szőlészekre és a borászokra, mert idén a hegyvidéki és a dunántúli térségekben a gyakori esőzésnek köszönhetően volt, ahol akár a termés felét is elvitte a betegség annak, aki nem megfelelően védte az ültetvényeit – mondta végül a császártöltési borász.