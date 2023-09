Szauer Zoltán tulajdonos-ügyvezető a csütörtöki avatóünnepségen elmondta, a gazdasági környezet, az árak nagyarányú növekedése feladta a leckét, hogy belefogjanak-e a megvalósításba, azonban mivel az utóbbi években nagymértékben megnövekedtek a megrendelések és a megrendelők igényei is, kinőtték a dunatetétleni telephelyüket, így keresni kellett a bővítés, esetleg új telephely létesítésének lehetőségét.

Az MMA-Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 2004-ben alapították, azóta a társaság tulajdonosi szerkezete és profilja többször módosult. Szauer Zoltán 2007-től dolgozik a társaságnál, melynek 2019-től egyszemélyes tulajdonosa és ügyvezetője lett. A cég acél és lakatos termékek gyártásával, például ütközők, lépcsők, korlátok, utcabútorok szerkezeteinek gyártásával, a szerkezetek helyszínre szállításával és szerelésével foglalkozik elsősorban ipari épületekben, irodaházakban.

– A megnövekedett megrendelői igényeknek a gyorsabb, pontosabb, minőségibb kiszolgálását, másodsorban egy gazdaságosabb, energiahatékonyabb működést és alkalmazottjainknak is szebb, modern környezetet, modern gépekkel való munkavégzést tudunk biztosítani új telephelyünkön – indokolta a beruházást Szauer Zoltán. Az átadón elhangzott az is, hogy a több mint 300 millióból nemcsak az új 500 négyzetméteres üzemcsarnok épült fel, hanem különböző fémmegmunkálásra alkalmas berendezéseket, csúszódarut és egy nagy teljesítményű naperőművet is munkába állítottak, valamint tanácsadás és képzés is segíti a vállalkozás életét hatékonyabbá tenni.

Az ügyvezető a további terveikről annyit még elárult, hogy további bővítést is terveznek, a korábbi bérelt helyről a festőüzemet is a telephelyen szeretnék kialakítani a későbbiekben.

Az eseményen a sajtó képviselői, valamint több helyi vállalkozó, közéleti személy is részt vett, közöttük Dollenstein László, hartai polgármester is, aki örömének adott hangot, hogy a településen újabb nagy volumenű beruházás történt, ami nem csak munkalehetőség a helyieknek, de a befizetett iparűzési adó a község kasszáját is gyarapítja.

– Vidéken nagyon nehéz a kis ipari cégeknek pályázni, ezért is külön öröm most, hogy itt állhatunk ebben az új, modern üzemcsarnokban. Szauter Zoltán kitartását emelném ki abban, hogy ez a cég mára ide fejlődött és ezt a nagy beruházást meg tudta valósítani. Tevékenysége is bővül és több olyan munkafolyamatot, amit eddig ki kellett adnia, most már házon belül meg fogják tudni csinálni. Mindehhez gratulálok és további eredményes munkát kívánok – mondta a polgármester, majd az ügyvezetővel a nemzeti színű szalag átvágásával a projekt zárását, egyben a cég életében egy új fejezet nyitását szimbolizálták.