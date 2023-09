A Jánoshalmi Gazdakör 1913-ban alakult meg, a világháború és a trianoni békediktátum azonban jelentősen hátráltatta a szervezet munkáját. – Az 1920-as években „Pármen” alma volt a sláger, majd a „Húsvéti rozmaring” és a Jonatán. Sárgabarack fajtákból is jelentős mennyiséget telepítettek. A községben tíz gyümölcskereskedő működött, valamennyi külföldre szállított, elsősorban Németországba és Ausztriába. 1922-ben 1300 vagon gyümölcsöt szállítottak bel-és külföldi piacokra. Jánoshalma gyümölcstermesztési rangját mutatta, hogy Kállay Miklós akkor földművelésügyi miniszter, későbbi miniszterelnök Jánoshalmára látogatott, hogy a gyümölcspiacot megtekintse. A Földművelésügyi Minisztérium 1928-ban zászlót adományozott a Jánoshalmi Gazdakörnek – idézte fel a múlt század eleji történéseket Farkas László, a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület elnöke.

Elmondta, hogy a településen a gazdaköri mozgalom a rendszerváltozás után 1990-ben indult újra Dági József vezetésével, gazdakör Gyümölcs és Szőlőtermesztők néven jegyezték be a 32 fővel megalakult szervezetnek, amely az 1913-ban létrehozott egyesület jogutódjaként határozta meg magát. A Felsőbácskai Borok versenyét is a kilencvenes évek elejétől szervezik meg a városban. Széleskörűen működnek együtt más gazda-és érdekképviseleti szervezetekkel, ezek közül is a határon túli Temerini Kertbarátkört és a Bácskossuthfalvi Rizling Egyesületet emelte ki. A ma 78 fővel működő Jánoshalmi Gazdakör Egyesület egy volt óvodai épületben működik, amit a várostól 25 évre kapott bérbe a szervezet, majd a bérleti szerződést, 2023 január 1-től újabb 15 évre meghosszabbította az önkormányzat. Az épületen saját és pályázati forrásból különböző felújításokat is végeztek. Az épületben működik a Felső Bácskai Hegyközség is, valamint, ha az épület teljes körű felújítására sikerül forrást találni, a Falugazdász Iroda is itt kapna helyet, ezzel létrejönne a Gazdaház, amely széleskörű szolgáltatással a jánoshalmi gazdák érdekeit szolgálná.

A rendszerváltáskor Bács-Kiskun volt a magyar vidék bölcsője, itt kezdtük el faragni a rendszerváltás bölcsőjét, akkor már volt néhány gazdakör is – emlékeztetett beszédében Jakab István, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke. Kiemelte, hogy a MAGOSZ megalakulásában komoly szerepet töltöttek be a jánoshalmi gazdák is, köztük Dági József, a Jánoshalmi Gazdakör rendszerváltás utáni első elnöke, aki részt vett a programalkotási vitákban és mindig elkötelezetten szolgálta a saját közösségét.

– Becsülettel megőriztük a múlt értékeit, a hagyományokat és ezen építkeztünk tovább a magyarországi gazdaszervezetek, a MAGOSZ megalakítása során. Ugyanez volt Jánoshalmán is, a gazdakör életében – fűzte hozzá. Hozzátette: a volt kommunista országok közül, a MAGOSZ lett az egyedüli olyan szervezet, amely túlélt minden vihart és meghatározó szervezete lett az országnak.

– Ma a MAGOSZ, Magyarország legnagyobb és legerősebb agrár érdekképviselete, ezt ma már senki nem vitatja el. Minden egyes tagszervezet és minden egyes vármegyei szervezet ennek a szövetségnek a tagjaként, minden olyan kapcsolathoz, információhoz és lehetőséghez hozzájut, amire szüksége van – húzta alá Jakab István, aki emléklappal ismerte el a Jánoshalmi gazdakör Egyesület munkáját.