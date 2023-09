– A szőlő és bor mellett, a fűszerpaprika is fontos szerepet játszik városunk életében – mondta köszöntőjében Estókné Szalczer Erzsébet. Hajós polgármestere kiemelte a rendezvény egyik főszervezője, a fűszerpaprika termelésben 1992 óta jelentős szerepet betöltő BWA Kft. szerepét, amely a kisváros egyik legnagyobb adófizető cége.

Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnöke röviden vázolta az ágazat helyzetét, aminek termőterülete a rendszerváltoztatás előttinek a töredékére zsugorodott, a múlt évben a bejelentett területek nagysága ezer hektár alá süllyedt. Az elnök felajánlotta szakmai szervezet segítségét, egy fűszerpaprika termékbizottság létrehozásához, hiszen a kertészeti ágazat problémái közösek, amiket csak közösen lehet megoldani.

– Teljesen fölösleges most azzal foglalkozni, hogy mi volt 20-30 éve, hiszen teljesen mások voltak a piaci-, termelési- és munkaerő viszonyok.

Mindig előre kell tekinteni és keresni kell azt az utat, ami előre viszi a hazai fűszerpaprika-ágazatot.

– vélekedett Feldman Zsolt, aki beszélt arról is, hogy rengeteg és Európai Unión kívüli őrlemény érkezik – főként Kínából – versenytársként az európai piacra. Az államtitkár szerint ezekre a kihívásokra kell megtanulni a jó válaszokat, aminek egyike lehet az eredetvédelem.

Mint elhangzott: jelenleg két eredetvédett magyar őrlemény van, a szegedi és a kalocsai. A bejelentett területeken mintegy hatszáz gazdálkodó, 960 hektáron termel fűszerpaprikát hazánkban. A termőterületek háromnegyed része Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben található. Tavaly 10 900 tonna fűszerpaprika termett az országban, ami arra utal, hogy a termelés hatékonyságát is növelni kell.

– Ma az unióban a forgalomba kerülő különböző paprikaőrlemények kétharmada az unión kívülről jön, ami 178 ezer tonna őrleményt jelent – sorolta a piaci helyzetet az államtitkár, aki hozzátette: jelentős mennyiségű csöves paprika is áramlik Spanyolországba. Magyarországot múlt évben mintegy 4 milliárd forint értékű paprikaőrlemény hagyta el – elsősorban a német-, cseh- és szlovák piacra –, miközben 3,9 milliárd forint értékben érkezett őrlemény hazánkba. Arról is szó esett, hogy a magyar gasztronómia ragaszkodik még a fűszerpaprikához, de változnak a fogyasztói szokások, és így a paprikaőrleménnyel készülő termékek aránya is folyamatosan csökken.

– A minőségi fűszerpaprika-termelés megerősítését szolgálja az eredetvédelem, aminek termékleírásait felül kell vizsgálni, hogy valóban megkülönbözethető legyen a minőségi magyar fűszerpaprika, amire ezek az oltalmak kiválóan alkalmasak – fogalmazott Feldman Zsolt, aki azt is hozzátette, hogy szeretnék kiszámíthatóbbá tenni az ágazatot, aminek résztvevőit segíteni akarják, hogy minél kedvezőbb és leegyszerűsített feltételekkel juthassanak a forrásokhoz.