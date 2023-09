– A nagyapám napszámosként a szőlőművelésben igen jártas ember volt, igaz, kevés földjük volt. Édesapám vásárolt földeket 1974 után. Ő ugyanis akkor nősült, ezt követően gyűjtött össze négy-öt hektárt. Régen az ezerjót, a sárfehért, a kövidinkát gondozták. Ebben nőttem fel, láttam, mit csináltak, amikor kicsi voltam, az almafára kötöztek fel egy pokrócba, hogy el ne vesszek. Szoktam is viccesen mondani, hogy leestem a fáról, bevertem a fejemet a szőlőtőkébe, azóta vagyok ilyen ütődött, hogy szeretem a szőlőt. Innen a vonzódás a szőlőművelés iránt – mesélte ifj. Kecskeméti János, aki Kiskőrösön, a szüreti napok során kapta meg a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díjat.

Mint mondta, emlékei szerint úgy 12–13 éves kora óta jár szüretelni. A kitüntetett ugyan elektroműszerésznek tanult a mostani Wattay középiskola elődjében, de végül pályaelhagyó lett. Miután megnősült, önálló vállalkozást visz.

A szülőktől 1,5 hektár szőlőt kapott, amelyen lakhegyi mézest és Biankát termelt.

Majd annak a terméséből és a menyasszonytáncból befolyó pénzből az egyik rokon ezerjó-ültetvényét vette meg.

A szőlőültetvényeket minden évben gyarapította, így 2010-ben már 13 hektár területük volt, ekkor az egyik kiskőrösi vállalkozótól 20 hektár egybefüggő területet vásároltak meg, amelyen 17 hektár szőlőt telepítettek egy pályázat segítségével. Racionálisan a nagy mennyiséget termő szőlő, az Aletta mellett döntött. Mint mondta, évek óta tendencia, hogy a fehér szőlők árai nem különböznek egymástól. Így az marad életben, aki nagy mennyiséget termeszt. Később szaporítóanyag-eladó lett, az orgoványi területeken ültetett Aletta-ültetvényeket innen telepítették be.

A család ma már 42 hektáros birtokot művel, melynek nagy részén, mintegy 36 hektáron szüretelnek idén is.

Van még egy kevés őszibarackosuk is, a többi pedig szántó.

Bort is készít ifj. Kecskeméti János, de ahogy mondta, csak saját fogyasztásra. A kövidinkát kedveli, illetve egy kevés ezerjót is előállít. A fehér mellett a rozét is kedveli. A kedvence a Néró rozébor, melynek alapanyagát négyszáz tőkén termeszti.

Kecskeméti János családi vállalkozásának a tevékenységébe bekapcsolódott a 22 éves nagyobbik fia, Márk, annak ellenére, hogy az eredeti szakmája a számítástechnikához kapcsolódik. Máté nevű fia 14 éves még, ő éppen a pályaválasztás előtt áll. Felesége, Adrienn is fontos szerepet játszik a családi gazdaság működtetésében, ő a cég vezetője.

Hogy mit hoz a jövő? A tervekről annyit mondott Kecskeméti János, hogy minél több szőlőt szeretne termeszteni. Sajnos ma még a minőségi alapanyag-előállítás nincs megfizetve. Ennek ellenére két hektár zöld veltelinit és Irsai Olivért ültettek két éve. Ma még Biankát, Alettát kifizetődőbb termeszteni, mint a minőségi szőlőt. A gondokat az is növeli, hogy a hatásos vegyszereket kivonják a forgalomból, az engedélyezettekkel pedig többször kell permetezni, ez pedig emeli a költségeket. A műtrágya ára drasztikusan emelkedett, amit korábban 15 ezerért vásároltak meg, annak most 36 ezer forint az ára. Arra nem gondol, hogy bort készítsen, mert a borászati piac ma már telített – mondta végül ifj. Kecskeméti János kiskőrösi szőlész.