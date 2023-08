Egy hektár burgonya anyagiakban többet hoz, mint négy hektár szőlő

A szőlős gazdák természetesen megbeszélték egymás között azt is, hogy milyen növényvédőszerrel permeteztek és hányszor, kicserélték egymás között a tapasztalataikat. Egy nagyon fontos információt is hallottak az egyik termelőtől, még pedig azt, hogy a mostani időszakban egy hektár burgonya anyagiakban többet hoz, mint négy hektár szőlő. És mivel a krumplinak nincs annyi kézimunkája, mint a szőlőnek, többen is elgondolkodtak azon, hogy amennyiben nem lesz jelentős változás a szőlő árában, akkor bizony drasztikus lépésre fogják elszánni magukat. Az viszont a borászatoknak sem fog kedvezni.