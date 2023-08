A tapasztalt sertéstenyésztők tudják, hogy a kőrösiek körében nyárbúcsúztatónak nevezett sokadalomban nemigen számíthatnak jelentősebb eladásokra. Ezért viszonylag kevés választásival, süldővel állítottak ki. Úgy tűnt a forgalom kezdeti borúlátásukat is alulmúlta. A jószágokból legfeljebb elkelt néhány. A családi portákon a hízóba állítás ideje a késő ősz, vagy a kora tavasz, akkor az áruk is magasabb az átlagnál. Ezzel szemben vasárnap az előző havi vásár áraihoz képest legalább 30 százalékkal olcsóbban lehetett hozzájutni a növendék sertésekhez. Egy kiskunfélegyházi tenyésztő még annál is alább adta: 11 választási malacától 100 ezerért megszabadult volna, ha egyben megveszi tőle valaki.

Nagy Richárd helybeli gazda mangalica választási malacait egyenként 21 ezer forintra tartotta, de kevesen érdeklődtek jószágairól.

– Reméljük, ősszel majd megélénkül a piacuk, a mangalicákat egyre többen fogják hízóba. Tavaly a mélyponton jártunk a malacaink értékesítésével, de a takarmány árak csökkenésével javult a helyzet. Az emberek sokalják a bolti húsárakat, ezért mind több kisgazdaságban próbálkoznak hizlalással, ám ez a törekvés szerintem nem változtat lényegesen a forgalmon, élősúlyban a felvásárlási árak pedig folyamatosan nyomottak. Örülünk, ha az 5 százalék hasznot meghozza a gazdálkodás – mondta a tenyésztő.

A kisgazdaságok többségében másféle főállás mellett foglalkoznak állattenyésztéssel

Fotó: Miklay Jenő

Nagyjából hasonló nyereséget hoz a húsmarha tartás is Terjéki Endre szerint. A tiszakécskei gazdálkodó két üsző borját együtt 440 ezerért árulta.

– A tartási költségekhez képest nyomott az ár, de hiába tartanám többre, azt aligha fizetnék meg. A hozzám hasonló kisebb állatállománnyal bírók nem is tudnának csak abból megélni, valamilyen főállás mellett foglalkoznak a tenyésztéssel. A felvásárlókkal csak sok jószágra lehet üzletet kötni. Mondjuk, a juhokat hozva példának, a kereskedő 20 állatnál kevesebbre nem is tesz ajánlatot. Ezért a kisgazdaságokból jobbára vásárokban vagy alkalmilag próbálják értékesíteni a szaporulatot – jellemezte a piaci lehetőségeket a gazda.

Évek óta jellemzően, az utóbbi vásárban is rengeteg napos- és vágó szárnyast, nyulat kínáltak vételre. Úgy tűnt a kisállatok kereslete továbbra is intenzív, annál fogva az árukat is stabilan tartják.

A háztartási eszközök hatalmas választéka közt a kádár mesterség termékeire, dézsákra, hordókra szenteltek most több figyelmet a látogatók. Közeleg az ősz, a borkészítés, savanyítás időszaka. A boroshordókért literenként 1000 forintot kértek a mesteremberek. Mindezek mellett az őszi, téli ruházati cikkek, továbbá a bolti árnál olcsóbban kapható háztartási papíráruk, kéztörlők, szalvéták váltak vasárnap vásárfiává igen nagy mennyiségben.

Gazdasági állatok árai (ezer forint) Választási malac 21-23

Süldő 28-32

Hízóbika (3 hó) 230- 250

Üsző (3 hó) 200-220

Napos liba 2,5-2,8

Napos csibe 0,4-0,6

Rántani való csibe 1,2-1,5

Napos kacsa 1,3 -1,5

Tojótyúk 3-4

Vágóliba 8-15

Házinyúl 2-3 Forrás: Nyárbúcsúztató vásár