Szigeti Tamás agrármérnök közgazdásszal az egyik árpatábla szélén, zúgó gépekkel a háttérben beszélgettünk az eddigi tapasztalatokról és a kilátásokról.

– Bő két hete az árpával kezdődött az aratás. A csúcsokat döntögető hőmérséklet miatt egyik napról a másikra beérett az árpa és a sörárpa. A gazdák folyamatosan figyelemmel kísérték a termés nedvességtartalmát; míg három hete 21-22-es, néhány nap múlva már az ideálishoz közeli, 12-13-as értéket mértek. Megkezdték a munkát, aminek már az elején kiderült, környékünkön „nem egy jó árpás év lesz” az idei.

A tavalyi rekordszárazság miatt a legtöbben sokkal jobb termésre számítottunk, mint ami most realizálódik: úgy 56-60 mázsa a termés hektáronként, holott még a tavalyi nagy szárazságban is 70 mázsa volt

– mondta Szigeti Tamás.

A képen balról: Szigeti Tibor és Szigeti Tamás

Fotó: Zsiga Ferenc

A gyenge termésnek több oka lehet, márpedig a tavaszi kiadós esőzések a változtatás nélkül elvetett fajták esetében igencsak optimizmusra adtak okot. – A kalocsai járásban gazdálkodó partnereim, gazdatársaim arról számolnak be, hogy gyakorlatilag 50 és 60 mázsa között vágnak, és már ez is jónak számít. A gyenge termés okát abban látják, hogy a tartósan nagy esőzések miatt a gombaölőszerek kevésbé fejtették ki hatásukat, így ezen betegségek következtében a hektoliter súlyok különösen a várakozáson alul maradnak. Ez azonban még csak a baj egyik fele, a másik legalább ekkora: a felvásárlási ár jelenleg úgy 46 ezer forint körül alakul, ami a tavalyi ár közel fele. Az árpa aratása a legtöbb helyen befejeződött, és ha a gépekkel és az időjárással is minden rendben lesz, jöhet a többi kalászos – tudtuk meg Szigeti Tamástól.

– Az árpából kiindulva nálunk a búzához sem fűznék nagyobb reményeket, bár ott egységesebb az állomány, talán annyira nem bántották a gombás megbetegedések. Az eddig betakarított termés közepes, viszont az ár katasztrofális, jó ha 60 ezer forint tonnánként, ami úgy a tavalyi hasonló időszaknak a fele. A napraforgóink eddig szinte tökéletesek, de ott még a betakarítás messze van. Az ár ennél a terménynél jelenleg 140 ezer forint tonnánként. A repce 155, a tavalyi búza 100-120 ezer forint tonnánként, ami igencsak kedvezőtlen. Előnyös időjárás esetében, vagy ahol az öntözőrendszerek működnek, még jó irányban is alakulhat a termés mind a kukorica, mind a napraforgó esetében, de erről még korai lenne nyilatkozni – vázolta a helyzetet Szigeti Tamás agrárszakértő.