A gazdaköri elnök, barackot, almát és szőlőt termeszt családi gazdaságában. Az őszibarackból legfeljebb 30 százalékos lehet a termés, vélekedett Ritter Imre. Az almásokban valamivel jobb a helyzet, bár fagykár érte ezt a gyümölcsöt is, ahogy a barackokat, mégis több a termés. Ennek az az oka, hogy később kezdtek virágozni az almafák, mint a csonthéjasok.

A meggynél és a szilvások esetében is a termés fele ment veszendőbe. A cseresznye esetében is legfeljebb egy átlag termésnek a harminc százaléka maradt. Azaz itt sincs nyeresége a gazdáknak. A szőlőkben szerencsére csak 10 százalékos a veszteség a fagykár miatt. A növénykultúráknak jól jött a tavaszi és a nyáreleji esőzés, ugyanakkor a szőlő esetében a permetezések száma növekedett, ami emeli a költségeket. Ritter Imre szerint nem is lenne baj a borszőlővel, de ahogy az megszokott, a szüret előtti piaci árletörő hangok el kezdtek terjedni. Holott, éppen most lenne szükség a felvásárlási árak növelésre.

Hogy mi is ennek az oka? Az infláció miatt jelentős árváltozás történt a termelési területen. Legalább 50 százalékos a változások mértéke. Szűkül például a permetezési hatóanyagok köre, a gyártók pedig visszaélnek ezzel a helyzettel. Ha ugyanis a konkurencia kiesik a piacról, mert a termékében lévő hatóanyagot nem lehet használni, akkor a talpon maradt cégeknek egyre kevesebb a vetélytársa. Így emelhetik az árakat, nincs, aki őket ellensúlyozza. Ha a fagyoktól eltekintünk, akkor elég jó termőév várható. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy a nagy kánikula mennyire viseli meg az ültetvényeket. Nem tudni, hogy záporok enyhítik-e a meleget vagy jégesők csapnak le a környékbeli szőlőkre. A szüret augusztus 20-a környékén indulhat, mondta Ritter Imre, soltvadkerti gazdaköri elnök.