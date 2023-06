Azt is elmondták, hogy a gazdaságukban a lovak és a szamarak mellett kecskéket, tyúkokat, csirkéket, libákat és pulyákat is tartanak. Így tojásból is mindig van bőven. És, ha már liszt is van háznál, a házi tésztakészítés Viktória következő nagy terve.

Mint mondták, fontos számukra, hogy amit csak tudnak, azt otthon, maguk állítsák elő. Azt vallják sokkal jobb ízében, tartalmában, energiájában az, amit otthon állítanak elő. A gyerekeket is mindenbe bevonják, amibe csak lehet. Együtt vetették a borsót, a krumplit, együtt palántáltak és izgalommal figyelik, mikor lehet már leszedni a termést – mesélte Viktória, aki büszkén számolt be arról is, hogy a gyerekek az állatok gondozásába is szívesen segítenek. Az ötéves Csenge és a hároméves Henrik folyamatosan a baromfikat etetik és itatják.

Viktória megmutatta gazdaságuk legújabb ékességét, a kemencéjüket is, ami nem régen készült el. Kenyérlángos volt az első, amit benne sütöttek Csenge óvodás társainak nagy örömére.

Több előnyt rejt a biominősítés megszerzése

Arról már a családfő, Imre mesélt, hogy a veteményeskert mellett szántóföldi növényeket termesztenek, mintegy 50 hektáron. Földjeik nagy része megkapta a biominősítést, és a többit is átállítják. Ez a folyamat azonban akár négy évig is eltarthat. A biominősítés megszerzésének több előnye is van. Azon túl, hogy sokkal egészségesebb az így megtermelt gabona, több állami támogatást is kapnak utána a gazdák – sorolta Imre, akiről azt is megtudtam, hogy főállásban gabonakereskedelemmel foglalkozik. Felesége, Viktória gyermekeik születése előtt szertornaedzőként dolgozott és tervezi, hogy a családi gazdaság vezetése mellett később újra visszatér az edzőterembe is. Azt is elmondta, hogy a tanyasi élet számára nem újdonság, hiszen a félegyházi tanyavilágban nőtt fel. Mindig is olyan férjről álmodott, akivel tanyán, nagycsaládban élhetnek.