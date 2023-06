A beszélgetés elején a lehullott nagy mennyiségű eső hatását elemezte elsőként a szakember.

– Jól jött az elmúlt hetek csapadékmennyisége a mezőgazdaság számára. Vármegyei szinten 65-80 mm között alakult a csapadék mennyiség, eleinte minden területen esett, később lokálisan változó mennyiségben, akár 10-20 mm különbséggel is néhány kilométerre egymástól. Az őszi gabonaféléknek és a tavaszi vetéseknek egyaránt nagyon jókor és jól jött ez a csapadékmennyiség. A tavalyi aszályos év után most kezd visszatöltekezni a vízréteg a talajokban, így nem okozott problémát a csapadék mennyisége, és belvíz sincs. Sőt a homokos területeken már nincs is nyoma a nagyobb esőzéseknek – mondta Göbölyös Károly, majd áttért a hirtelen jött felmelegedésre.

– Örültünk a melegebb időnek, a felmelegedésnek. A száraz idő ugyanis elengedhetetlen a növények fejlődéséhez. Vármegyei szinten az őszi kultúráknál tapasztalható volt a kalászosok megdőlése, ráadásul a nedves csapadékos időjárás a gombabetegségek terjedésének kedvezett szántóföldön és gyümölcsösökben egyaránt. Így most a naposabb időben a gazdák megkezdhették a növényvédelmi védekezéseket – tette hozzá.

A szakember arról is tájékoztatást adott, hogy milyen termésekre van kilátás.

– Az esőzések elmúltával megkezdődtek a vegyszeres kezelések a földeken, az őszi búza, árpa és tritikálé aratása várhatóan egy-két héttel tolódik. Szabadföldön a szamócának nem kedvezett a csapadék, a párás időjárás miatt megjelent a szürkepenész, mely a termés rothadásához vezethet. A tavaszi vetésű zöldségfélék vetési ideje egy kicsit megcsúszott a kötöttebb területeken. A korai ültetési burgonya fajtáknál a lombzáródás megtörtént, így ott a csapadék miatt megjelent a fitoftóra betegség.

Mindeközben gőzerővel folynak a jó idő beköszöntével a palántázás és növényvédelmi munkák a szántóföldeken és a gyümölcsösökben – folytatta a kitekintést az alelnök, majd végül szólt a várható gabonatermésről.

– A tavalyi aszályos év idén a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű csapadék hullott a gabonára, így gyakorlatilag a tavalyi évi termés dupláját várjuk. Ugyanakkor a normál termés sajnos alacsony gabona felvásárlási árral párosul, ami még az input költségeket sem fogja fedezni, ha így marad. Bár kétszeres termésmennyiségről beszélünk ez csak a tavalyihoz viszonyítva dupla, egyébként egy normál évnek megfelelő – jegyezte meg végül Göbölyös Károly.

Bács-Kiskun teljes területén vannak gabonaföldek. Kecskemét környékén a laza homokos talajon kevesebbre, míg délebbre, illetve a Duna mentén a jobb talajban nagyobb termésátlagokra számíthatnak a gazdák.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.