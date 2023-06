A Nemzeti Agrárkamara országos becslése szerint, idén az elvárható cseresznyetermésnek 50-60 százalékát semmisítették meg a tavaszi fagyok és az esőzések. Bács-Kiskun vármegyében az átlagnál jelentősebb lehet a veszteség, mivel a térséget virágzáskor a legerősebb lehűlések jellemezték. Annak következményeként a vármegyében a sok éves átlagban jellemző 1000 tonna cseresznyének fele sem jutott a szüretelők kosarába.

Az ültetvények elhelyezkedése, a fajtaösszetétel és az agrotechnika vonatkozásában azonban jelentős eltérések mutatkoztak a hozamokban. Gyakran egymáshoz közeli gazdaságokban is.

− Tudomásom szerint, Nagykőrösön, a külterületen némely fenyvessel, nyárfással kerített cseresznyésben szinte teljesen lefagyott a termés.

Másutt az esőzések okoztak sok kárt, felrepedtek, penészedtek a szemek. A mi ültetvényünkben, a Kálmánhegy dűlőben is jelentkeztek ilyen problémák, de megmaradt a termés nagyobb része. A felrepedésre hajlamos Carmen fajta is viszonylag jól vészelte át az esőzéseket, talán 5-10 százaléka ment kárba. Az Aida, továbbá a sok jó tulajdonsággal rendelkező, de fagyérzékeny Paulus szintén jól termett. A körülményekhez képest hasonlóan adta gyümölcsét az alapvetően bőtermő, nagy szemű Vera is. Az utóbbit sokan termesztik a térségben ezért szüret idején túlkínálat mutatkozott belőle a nagybani piacokon. Úgy gondolom, a cseresznye védelmében nálunk sokat segített a szélgép, amely a levegő mozgatásával enyhített a fagyok szorításán. Általában is igaz: ahol a fagyokat viszonylag kevés veszteséggel átvészelő cseresznyét szakszerű növényvédelemmel látták el, ott kevésbé jelentkezett a csapadék, a korokozó gombák kártétele − mondta el tapasztalatait Füle Zoltán nagykőrösi gyümölcstermesztő.

Napjainkban, a meggyes gazdaságokban is elérkezett a szüret ideje. Füle Zoltán birtokán meglehetősen jó minőségű termés mutatkozik a 7 éves Érdi bőtermő lombjai közt.

− A virágzáskori fagyokat éjjelenként korona alatti mikroöntözéssel próbáltuk elhárítani. Kora reggel jég fedte a virágokat. Úgy tűnik, sikerült a védekezés, elégedett vagyok a hozammal. Jelenleg nincs fennakadás az értékesítéssel. Idő hiányában ugyan nem a nagybani piacon adjuk el a termést. Nem is bánom, mert ott ez idő tájt gyakran megreked a felvásárlás, főleg azért, mert kevés meggyet szállítanak onnan külföldre. Tőlünk közvetlenül romániai felvásárlók viszik el a termést, ez ügyben régóta jó a kapcsolatunk. Idén kilónként 550 forint vételárban állapodtunk meg, amit leszüretelünk, azt útnak is indítják − jellemezte a meggyszüretet Füle Zoltán.