Megduplázott kapacitású üzemének megépítését az Univer Product saját erőből, bankhitelből és vissza nem térítendő kormányzati támogatásból finanszírozta. A Hetényegyházán létrejött üzem mellett az állami támogatás kiterjed az Univer Product Zrt. más gyártóbázisain megvalósuló, kisebb értékű gép- és energetikai beruházásokra is. Új bébiétel keverőrendszert, valamint gasztronómiai kiszerelésű ételízesítőket csomagoló zsák- és vödörtöltő berendezést helyeznek üzembe, továbbá napenergiára alapozott energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Az üzem mellett az új csarnokban helyet kapott a raktár, mikrobiológiai labor, tárgyalók és szociális helyiségek. Az új beruházásnak is köszönhetően a tervek szerint az év végére az Univer Product árbevétele 40 milliárd forint fölé növekszik, aminek több mint 30 százaléka exportból származik. A telephely termelési rendszerei, gyártó vonalai műszaki, informatikai és környezeti szempontból is megfelelnek az Ipar 4.0 elvárásoknak.

Molitorisz károly, az Univer-Product Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy 2020 májusában adták be az üzemfejlesztésre irányuló pályázatot a Pénzügyminisztérium felé, majd a pozitív elbírálás után 2021 tavaszán kezdődtek a régi épület bontási munkálatai, és másfél év múlva kapták meg a használatbavételi engedélyt. A teljesen megújult üzem új üvegtöltőjével egy műszak alatt 60 ezer üveget töltenek meg termékeikkel, szemben a korábbi 20 ezerrel. Új, mintegy egymilliárd forintos tubustöltő sor is helyet kapott a fejlesztésben.

– A beruházásnak köszönhetően az Univer Product hosszú évekre, évtizedekre biztosította a tervezett piaci bővüléséhez szükséges kapacitást. Olyan biztonságot nyújt ez, ami csak nagyon kevés hasonló profilú vállalatnak van meg, és nyugodt tervezést, kiszámítható fejlődést tesz lehetővé számunkra. A megvalósításban támaszunk volt az állami támogatás, amelynek segítségével éppen abban az időszakban sikerült a beruházást tető alá hozni, amikor a kedvezőtlen piaci körülmények miatt sokan kénytelenek voltak félretenni terveiket. Ez pedig hosszú távon is versenyelőnyt nyújt az Univernek – hangsúlyozta Molitorisz Károly, hozzátéve, hogy a 7,8 milliárd forintos beruházáshoz mintegy négymilliárd vissza nem térítendő támogatást biztosított a Pénzügyminisztérium.