A bensőséges hangulatú, mintegy száz üzletfél, az országos és a térségi médiumok részvételével zajló rendezvénynek különös aktualitást adott, hogy a család legidősebb tagja, a mezőgazdaságból nyugdíjba vonult Szigeti Jánosné Pécsi Terézia a közelmúltban töltötte be a 90. életévét. Az eseményen az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárkamara, a Bács-Kiskun - és Tolna Vármegyei Önkormányzat tisztségviselői, a Magyar Államkincstár elnök-helyettese és igazgatója, valamint a környékbeli polgármesterek is megjelentek. A találkozón hagyományőrző népművészeti bemutatóra, helyi termékekből készült ételek kóstolójára is sor került.

Nehéz ügyek megoldásába kezdtek bele

A vendégeket köszöntve Szigeti Tamás agrármérnök elmondta, hogy ötmilliárd forint az a pályázati forrás, amit a cég partnerei elnyertek. – Ez a szám a mai gazdasági helyzetben különösen figyelemre méltó, mint ahogy az is, hogy a gazdálkodók egyetlen pályázatot sem mondtak vissza, valamennyi a megvalósítás stádiumába érkezett – hangsúlyozta a cégvezető, aki a továbbiakban köszönetet mondott a kormánynak és az Agrárminisztériumnak azért, hogy olyan nehéz ügyek megoldásába is belevágnak, amelyekről sokan úgy vélekednek, hogy az utolsó órákban járunk. – Ilyen az öntözésfejlesztés, az osztatlan közös tulajdonoknak a megszüntetése, és ilyen az agrár-generációváltás is – mondta Szigeti Tamás, aki hozzátette: év végén több olyan jogszabály és támogatási forma jelenik meg, amely az agráriumban a nemzedékváltást segíti.

– Ha a mi farmunkat nézzük, apai ágon a nagypapám, illetve nagymamám kezdte el a gazdálkodást. Nagyapám sajnos már nem él, de ha az égből lenéz ránk, büszke lehet az utódokra, büszke lehet a hagyatékára, és hogy tovább visszük a gazdaságot. A nagymamám még fitt és egészséges, akit ma a rendezvény végén 90. születésnapja alkalmából köszöntünk – zárta beszédét a házigazda.

A család legidősebb tagját ajándékkal lepte meg az érsek

Dr. Bábel Balázs érsek köszöntő gondolataiban kitért arra, hogy nem áll tőle messze az agrárvilág, a maga korosztályában talán utolsó képviselője a paraszti és a latin kultúrának. „Utolsó nemzedéke vagyok azoknak, akik még látták a régi paraszti világnak a végét. Ugyanis én egy nagyon nagy családból származom, apám a 14. gyerek volt. Nagyapám 1872-ben, több mint 150 évvel ezelőtt született, ő még cséphadaróval verte ki a kalászból a szemeket. Apám 1920-ban született, ő már a cséplőgéphez szokott…” – mondta többi között az érsek. A beszéd végén dr. Bábel Balázs Isten áldását kérte valamennyi résztvevő munkájára, majd a nemzedékváltásra utalva a család legidősebb tagját, a 90 éves Terike nénit egy a Ferenc pápával való találkozása alkalmával kapott rózsafüzérrel ajándékozta meg. – A pápa azt kérte, azok kapják, akiket méltónak találok erre az ajándékra. Így most én egy Ferenc pápától kapott rózsafüzérrel köszöntöm a 90 éves Szigeti Jánosnét, akit az Isten éltessen! – zárta az ajándék átadásával a beszédét az érsek.

A hosszan tartó taps után Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főispánja mondott beszédet, majd Orbán Viktor miniszterelnök emlékplakettjét ajándék és virágcsokor kíséretében nyújtotta át a 90 éves ünnepeltnek.