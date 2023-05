– Mindez köszönhető annak, hogy a vízi szállítást eléggé sújtotta a vírushelyzet is, valamint az ukrán háború. A bajai kikötő ráadásul agrárkikötő, így ebből kifolyólag a Magyarországra beáramló ukrán gabona a magyar termékek exportját is lelassította, mert nem csak Magyarországon jelent meg, hanem az Ukrajnából kimenő gabona Nyugat-Európában is megjelent, Konstancában is, ahova a magyar termelők áruját is szoktuk szállítani és berakodni a kikötőbe, így jóval kevesebb lett a vízi forgalmunk az elmúlt időszakhoz képest. A tavalyi év sem volt jó. A bevételünk az egyéb nem kikötői tevékenységből, hanem egyéb más tevékenységből, bérleti díjakból és egyebekből emelkedett. Nekünk a legfontosabb a kikötői forgalom, a környezetbarát szállítás – fogalmazott Nagy László igazgató.

Ebből kifolyólag már öt hat éve eldöntötték, hogy a vízi szállítás mellett a másik környezetbarát szállítás mellett a vasúti szállítás is fontos.

Ezt célozta meg a kikötői nagy beruházás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretéből (IKOP), a közel négy milliárdos fejlesztés, melynek kétharmad része vasútfejlesztés. A meglévő elhasználódott vasutat, valamint a kikötői partfalat, ami már 40-50 éves, felújítják, hogy önálló állomásként tudjanak működni meghosszabbított vágányrendszerrel és rakodórészek kialakításával. Emellett nehéz lerakót is építenek, hogy ne csak 40 tonnát, hanem 120 tonnás árukat is ki tudjanak rakni a Bajai Kikötő területén, amire eddig nem volt lehetőség.

Ezzel párhuzamosan a zöld kikötőt is rendbe teszik, az eddigi időszak működési tapasztalatait figyelembe véve felújítják. Az ötven éve épült partfal rendbetétele is zajlik, a nehéz berakó, valamint a vasút is épül.

– Úgy alakítjuk ki, hogy kevesebb emberrel hatékonyabban, jobban tudjon működni.

Mindemellett az infrastruktúrát, a vízi vízhálózatot is rendbe tesszük és új közlekedési utat, valamint parkolót is építünk, hogy a kampány időszakokban ne legyen, vagy kevesebb kamion álljon a város útjain. Erről szól a beruházásunk. Ami az idei évet illeti, óvatosan terveztünk, gyakorlatilag ami a legfontosabb, hogy a beruházást év végéig befejezzük mind fizikailag, mind pénzügyileg, mivel IKOP projektről van szó – mondta Nagy László.