Az egészségház megújulása jelentős mérföldkő a település életében – fogalmazott köszöntőjében Madari Róbert, polgármester. Hozzátette, az épület az összefogás mementoja is egyben, hiszen hosszú huzavona, többszöri újratervezés után sok-sok ember munkájának köszönhetően sikerült megvalósítani.

A beruházás első ütemében megvalósult a főépület tetőcseréje, a hátsó bővítmény kivételével teljeskörű külső átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása, a főépület és a gyermekorvosi rendelő épületének földszinti összekötése. Fontos energiahatékonysági intézkedések is a beruházás részét képezték, mint a hőszigetelés, külső nyílászárócsere, a fűtéskorszerűsítés előkészítése.

A fejlesztés eredményeként egy olyan egészségügyi szolgáltató központ létesült, ahol helyet kap a fogorvosi rendelő, egy felnőtt háziorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó, vérvételi helyiség. A beruházásnak köszönhetően egy helyen, integráltan tud több egészségügyi alapszolgáltatás működni a jelenlegi legmodernebb és mégis legköltséghatékonyabb keretek között, magasabb színvonalú ellátást és környezetet biztosítva a lakosság számára – sorolta a Madari Róbert polgármester, aki a névadó dr. Kiss Ágostonról is beszélt köszöntőjében. Elmondta, Guszti bácsi – ahogy a településen mindenki ismerte – nagyon fontos személyiség volt Lakiteleken, így nem volt kérdés, hogy kiről nevezzék el az egészségházat. Az épületet egyébként kezdeményezésére vásárolta meg 1956-ban a lakiteleki tanács és alakította ki benne a házi- és fogorvosi rendelőt, labort és két orvosi lakást magába foglaló intézményt – ismertette a polgármester. Azt is elmondta, hogy egy utcát is neveztek el az egykori orvosról, akinek hagyatékából emlékszobát is kialakítottak a helyi Mákvirág Galériában.