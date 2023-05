– Adófizetőerőben is kimagasló a Faddikor Kft., ezért létkérdés, hogy ennek a cégnek a jövője biztosítva legyen. Az uniós és hazai támogatás együttesen óriási segítséget nyújtott abban, hogy a cég a világpiacon megmaradjon, és a következő évek nagy élelmiszeripari fejlesztéséhez továbbra is beszállító tud maradni – mondta Bányai Gábor fejlesztésekért felelős kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője, aki arra biztatta a térség vállalkozóit, hogy a jelenlegi pénzszűkös idők ellenére is készítsék el fejlesztési terveiket.

Hozzátette: „Öt évvel ezelőtt dúskáltunk a pályázati forrásokban, rengeteg hitel is volt a piacon, és jóval alacsonyabbak voltak a kamatok. Számos hazai, uniós és együttes támogatási forma segítette a hazai vállalkozásokat. Most pedig a világpolitikai helyzetre kell készülnünk, oda mennek a nagyobb pénzügyi források, emellett az elmúlt 3 év nem várt eseményei, a Covid, a háború több ezer milliárdnyi adóbevételt vett el az államkasszából, ezért visszafogta magát az állam is a költekezésből, és igyekszik a kormány minimális szinten tartani a pénzkiáramlást.”

A politikus utalt arra is, hogy az Európai Unió is visszatartja azokat a Magyarországnak járó támogatásokat, amelyek 95 százalékban az ilyen fejlesztésekre mennének, és várhatóan ez az időszak átnyúlik a következő évre is. – Bízom abban, hogy jövőre az európai uniós választások után megérkeznek az uniós források, és meg fog lódulni a beruházási piac is. Akkor viszont nagyon feltorlódik a munka, hiszen az előző három év ki nem írt pályázatait ki kell írnunk másfél év alatt, ami egy dömpinget jelent majd mind az állami apparátusnak, mind a pályázóknak. Akiknek vannak céljaik, a mostani szűkösebb esztendőkben készüljenek fel az engedélyes kiviteli tervekkel, folytassák le a saját beszerzési eljárásaikat, és a jövő év május-június magasságától bízom benne, hogy a hazánk számára előnytelen jelenlegi rendszer meg fog változni, és megérkezik a hiányzó 6-8 ezer milliárd forint – fűzte hozzá.