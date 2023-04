A miniszter az eseményt követően interjút adott a Kecskemét Televízióban. Szijjártó Péter a Mercedes-gyár fejlesztéseiről és az energiabiztonságról beszélt, de érintette Paks II, valamint az orosz-ukrán háború kérdését is.

– Milyen hatással lesz a Mercedes új beruházása Kecskemétre és Magyarország gazdaságára?

– A világgazdaság rövid idő alatt kétszer is a feje tetejére állt, először a világjárvány, majd a háború miatt. Három éven belül kétszer is új világgazdasági korszak köszöntött be, de akármilyen nehézségekkel is szembesültek a gazdaság szereplői, egy folyamatot nem tudtak megállítani ezek a nehézségek: az autóipar átalakulását elektromos meghajtásra. Megszülettek azok a politikai döntések, melyek arról szólnak, hogy a károsanyag-kibocsátásban nagy szerepet játszó közlekedést át kell szervezni, méghozzá úgy, hogy a hagyományos benzines és dízel autók helyett elektromos autókat kell gyártani. A jövő évtized közepétől csak ilyen autókat vihetnek piacra az európai autógyártók. Euró tíz- és százmilliárdokat költenek a gyártók azért, hogy erre felkészüljenek, és az országok tudják a gazdaságukat hosszú távon is növekedési pályán tartani, melyek az ehhez kapcsolódó beruházásokból minél többet magukhoz vonzanak. Ezért van jelentősége annak, hogy a Mercedes az elektromobilitási stratégiájának közepét Kecskemétre hozta. A gyártóterületet megduplázzák, új üzemcsarnokok épülnek fel és az az új elektromos modellek gyártása a jövő évben megkezdődik. Mindezekkel a beruházásokkal a Mercedes konszern egyik legnagyobb és legfontosabb gyára lesz a kecskeméti. Ez hosszú távon nagyon biztos és stabil alapot ad Kecskemét és a magyar gazdaság növekedéséhez.

– Minek köszönhető a kecskeméti gyár folyamatos növekedése?

– Amióta a Mercedes-gyár Kecskeméten van, azóta íródik ez a sikertörténet. A vállalat megtalálta a számítását Kecskeméten: azon felül, hogy a 4700 munkatárs teljesítményével elégedettek, a beruházási környezet egy stabil, kiszámítható politikai alapon álló és világos gazdaságpolitikai stratégián nyugszik. Ez jó alapot teremt a működéshez, hiszen Európa legalacsonyabb adóit itt fizetik, miközben az oktatási rendszert úgy alakítottuk át, hogy az versenyképes munkaerőt biztosítson a gazdaság számára. Minden adott tehát ahhoz, hogy a gyár sikeres legyen. A gyakorlat is ezt mutatja, hiszen a német központban csak a számok alapján döntenek, amik azt mutatják, hogy a vállalat eredményesen működik, amibe érdemes továbbra is befektetni.

– Az energiabiztonság kérdése folyamatosan napirenden van Európában. Körvonalazódnak alternatív megoldások, mint például a Fekete-tengeri zöldenergia-folyó terve. Európai szinten mi lehet a megoldás?

– Visszautalnék az előző válaszomra, hogy miért is jó Kecskeméten a Mercedesnek. Egyebek mellett azért is, mert az energiaellátás biztonsága garantált - még az elmúlt évben sem kellett korlátozásokat bevezetni. Magyarországon mindig megfelelő mennyiségű energiahordozó állt és áll rendelkezésre, és így lesz ez a jövőben is. Mindazokkal a hosszú távú szerződésekkel rendelkezünk a földgáz- és kőolajbeszerzés terén, amik megadják a biztos alapot a magyar gazdaság működéséhez és Magyarország energiaellátásához. A kőolaj, a földgáz és a megújuló energia mellett azonban nélkülözhetetlen a nukleáris energia. Európában is látunk egy nagy nukleáris újjászületést, egyre több ország meri felvállalni azt, hogy erre épít. Most 7 olyan ország van Európában, akik nukleáris erőművet terveznek vagy már építenek és 13 olyan, aki már használ nukleáris energiát. A franciák vezetik azt a tábort, mely fellép annak érdekében, hogy az atomenergiát ne ideológiai és politikai alapokon közelítsük meg, hanem a valóság alapján. Mi több mint 40 éve használunk nukleáris energiát, így pontosan tudjuk, hogy az olcsó, biztonságos, tiszta, megfizethető módja az áramellátásnak.

– Ide tartozik Paks II kérdése is: mi garantálja, hogy megvalósulhat a beruházás?

– Azt egy létező szerződés garantálja, amely szerződés módosítására éppen most kerül sor annak érdekében, hogy az új körülmények közepette se kelljen lemondanunk erről a hatalmas beruházásról. A szankciós intézkedések, egyes túlteljesítő országok és kormányok és a kilenc év alatt megváltozó jogi-műszaki-technológiai környezet indokolja azt, hogy módosítsuk a kivitelezési és a pénzügyi szerződést. Ezeket a módosításokat napokon belül benyújtjuk az Európai Bizottságnak jóváhagyásra, és amennyiben egy sikeresek leszünk az eljárásban, akkor úgy tudjuk folytatni a beruházást, hogy a következő évtized elejére a két új paksi blokk szolgálatba álljon. Ezzel 70 százalékra nő a nukleáris energia részaránya az áram előállításban, így teljesen függetlenek leszünk a nemzetközi piacoktól és áraktól. Minél inkább képesek vagyunk a magunk ellátására, annál védettebbek vagyunk az olyan rendkívüli eseményektől is, amit tavaly láttunk, mikor tízszeresére nőtt a gáz ára.

– A vármegye szomszédságában épül Paks II. Milyen hatással bír Bács-Kiskun gazdaságára a beruházás?

– Ez Magyarország történetének legnagyobb értékű beruházása, hiszen 12 milliárd eurónyi fejlesztésről beszélünk, és ez csak az erőmű felépítése, nem számoltuk bele a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát. Egy ilyen beruházás hatása természetesen a folyó túlpartjára is átterjed és Bács-Kiskun esetében is komoly gazdasági felfutásra lehet számítani. Ezért a régió képviselőivel folyamatosan egyeztetünk arról, hogy az ő választókerületeket milyen módon befolyásolja majd ez a beruházás.

– Az Európai Unió nemrégiben kritizálta az alapítványi fenntartású magyar egyetemek kuratóriumait. Elégséges megoldás lesz, hogy a politikusok kivonulnak a kuratóriumokból? Illetve biztonságban van-e az Erasmus ösztöndíj?

– Ez a vita az Európai Bizottság és Magyarország között nem jogi tényekről szól. Ha azokról szólna, akkor kapnánk egy listát és annak megfelelően eljárnánk. Azonban ez arról szól, hogy Brüsszelben képtelenek elfogadni a magyar népakaratot. Azt, hogy Magyarországnak békepárti, jobboldali, nemzeti alapú, kereszténydemokrata és patrióta kormánya van, ami sikeres tud lenni és az emberek támogatják. Brüsszel nem tudja lenyelni, hogy szembe megyünk a fősodorral, és kiállunk a nemzeti érdekekért. Ezért jönnek az olyan álproblémákkal, mint az egyetemi kuratóriumok és a jogállamiság kérdése. Azután, hogy Franciaországban a parlamentet kikerülve egy rendelettel alkották meg a nyugdíjreformot, vagy Németországban feles többséggel átírták a választási rendszert, a magyar jogállamisági problémákkal nem kellene előjönni.

– Mikor jöhetnek a visszatartott uniós pénzek?

– A jogszabályok alapján már jönniük kellett volna az európai pénzeknek, de láthatólag a politikai ízlés alapján dől el a kérdés. Azt tudni kell, hogy az nem Brüsszel és az európai bürokraták, vagy az Európai Bizottság pénze, hanem a mi pénzünk. Az európai nemzetek és az európai emberek pénze. Az a pénz nem csak úgy létrejön, azért az európai emberek megdolgoznak és létrejön egy összeurópai gazdasági teljesítmény, abba mi, magyarok is beletesszük a magunkét, hiszen tavaly is 4,6 százalékos növekedést produkáltunk, amikor a többség ettől távol állt. Ez a pénz jár a magyaroknak.

– Ön szerint van-e esély az orosz-ukrán háború mihamarabbi lezárására?

– Sajnos Európa és az egész transzatlanti világ háborús hangulatban szenved. A NATO múlt heti külügyminiszteri tanácsülésén világosan érzékeltem, hogy ott senki sem a békéről beszélt, hanem a háborúról és arról, hogyan kell azt megnyerni. De ezt a háborút lehetetlen megnyerni, ott mindenki vesztes. Az első számú feladat az lenne, hogy lezárjuk a szenvedést, az értelmetlen öldöklést, ehhez tűzszünetet kell hirdetni, a tűzszünetet pedig kihasználni arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek a felek és megállapodjanak a hosszú távú békéről. Európában a béke hangja halkabb, mint a háborúé, de globálisan ez nincs így. Világszinten az országok döntő többsége békét akar. Mi ennek a globális többségnek vagyunk a tagjai.

– Friss hír, hogy fertőzött ukrán gabona árasztotta el az országot. A gazdák már régóta panaszkodnak az ukrán gabonára. Mi a megoldás ebben a kérdésben?

– A háborúnak számos negatív hatása van. Amikor a béke mellett érvelünk, akkor azt elsősorban azért tesszük, hogy emberéleteket mentsünk. De a békével számos más, rendkívül súlyos problémát is meg lehet oldani. A háború egyik következménye, hogy rendkívül súlyos globális élelmezési válság alakult ki, hiszen Ukrajna és Oroszország a világ legnagyobb élelmiszeripari exportőrei közé tartoznak. Ha a háború miatt kevesebbet tudnak exportálni, akkor azok az országok, melyek az orosz vagy ukrán gabonára alapozták élelmiszerellátásukat, bajba kerülnek. Sok közel-keleti és afrikai ország érzi ennek a hatását, hiszen első sorban ők voltak a vásárlók. Ezért született egy olyan kezdeményezés, hogy segítsünk abban, hogy Ukrajnából eljusson a gabona ezekbe az országokba. Ennek részeként átadtuk a fényeslitkei terminált, segítünk abban, hogy a romániai kikötőkbe Magyarország területén keresztül eljusson a gabona, ahonnan továbbszállítják a célországokba. Eredetileg arról volt szó, hogy keresztülhalad a termény hazánkon, nem pedig a saját piacunkra engedjük be. Ezzel szemben elárasztással szembesültek a közép-európai országok, köztük mi is. Ez ellen fel kell lépni, meg kell védeni a magyar gazdálkodókat és az élelmiszeripart.