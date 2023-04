– Jelentős fagykár volt idén országszerte, így megyénkben is, sőt itt néhol az országos átlagnál kicsit rosszabb is a helyzet némely területen, amit megsínylett a kajszitermés – mondta Somodi Ferenc. Az április 5-6-i éjszaka volt nagyon hideg, de februárban és márciusban is károsodtak a rügyek, ezt tetőzte be az április eleji nagyobb lehűlés. Mint fogalmazott, a fagykár a megye egész területét érintette, a Kamara nem is tud olyan pontot, ahol ne szenvedett volna kárt a termés. Az alelnök elmondta, hogy már az első fagykáros napokban világos volt, hogy 70 és 100 százalék közötti elfagyással kell számolni a kajszi terén. Ez a Kamara kárbejelentési rendszerének számaiból állapítható meg. A gazdáknak 15 napon belül be kell jelenteni a fagykárt, aminek határideje most május 31-ig kitolódott, ezért a valós számokat csak ezután lehet látni. Az alelnök hozzátette, hogy vannak olyan ültetvények, melyeknél úgy tűnik, hogy megmaradt a termés, vagy annak egy része, mert nem fagykár, hanem megfázás érte a rügyeket. Ebben az esetben a következő hét-tíz nap számít kritikus időtartamnak a tekintetben, hogy túléli-e a termés a megfázást.

Somodi Ferenc szerint a kárbejelentési rendszeren keresztül segítségre, kompenzációra számíthatnak a fagykárt szenvedett ültetvénnyel rendelkező gazdák, csakúgy, mint tavaly az aszálykár esetében.

Hamar kipattannak a rügyek

A tavaszi fagykárok okairól is szólt Somodi Ferenc. Az utóbbi években az enyhe tél miatt nagyon korán elindul a növények tavaszi életciklusa és hamar kipattannak a rügyek. Ez eredendően nem jelentene problémát, baj csak akkor lesz belőle, ha később tavaszi fagyok érkeznek és károsítják a friss hajtást. Mivel most már februárban elindult a rügyezés, tavasszal előrehaladott fejlődési állapotban volt a kajszi növénye, amit aztán az áprilisi fagyok tönkretettek.

A szakember szerint a fagyvédelemnek vannak klasszikus és újabb módjai is, de igazán hatékony és minden helyzetben működő megoldást nehéz találni.

Létezik a légkeveréses technika, amivel a melegebb felső légréteget lekeverik az alsó rétegbe, de e módszer alkalmazását a hideg szél érkezése megnehezíti. Hagyományos eljárás a füstölés, de emellett létezik a fagyvédelmi öntözés, vagy éppen más kémiai módszer is, váltakozó sikerrel.

Az alelnök szerint spórolni kell a tavaly elrakott kajszilekvárral, mert idén a fagykár jelentős árfelhajtó hatása érvényesül, így a tavalyinál jóval drágább lesz a sárgabarack.

A később virágzó őszibarack esetében is számottevő a fagykár, bár nem olyan mértékű, mint a kajszinál. Jelenleg a meggy és a cseresznye virágzik, majd jön a szilva, legkésőbb pedig az alma, birs és a körte virágai hajtanak ki. A szakember szerint csak bízni lehet abban, hogy nem lesz nagyobb lehűlés, vagy éppen nem hullik jég – utóbbi inkább nyáron pusztít – és a későbbi termés már megmarad.

