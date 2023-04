Tavaly áprilisban több mint 18 százalékkal többet költöttek az emberek a boltokban, mint egy évvel korábban. Azonban az infláció felerősödése következtében ez az arány jelentősen visszaesett, pont az ajándékozási hetek idejére. Hogy ennek mi is az oka? Addigra elfogyott az emberek tavasszal kapott plusz pénze, illetve az is a magyarázatok közé tartozik, hogy a közel 25 százalékos pénzromlás miatt sokan visszafogták a költéseiket. (Az infláció alakulásáról testvérlapunk, a Világgazdaság is tett közzé elemzést.)

Ettől függetlenül jó volt a tavalyi év. Hogy mennyi pénzt hagytunk a boltokban tavaly? A KSH szerint fejenként másfél millió forintot. Vagyis egy klasszikus négy tagú család akár hatmilliót is kifizethetett a különböző boltokban a vármegyében. Bács-Kiskunban tavaly a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 18 százalékkal haladta meg az előző évit. Ez az összeg 440 ezer forint volt, amely nem érte el az országos 516 ezer forintos átlagot. Tavaly 656 új lakást vettek birtokba az építők, építtetők. Ennek közel fele Kecskeméten készült el.