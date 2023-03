A mostani kertészeti beruházási támogatás 31 millió forintot tett ki. A másik felét a család állta. Ezentúl a családi gazdaságban megtermelt összes burgonyát képesek lesznek tárolni, azaz mintegy 500 tonna termést. A tároló 248 négyzetméter területű, 1500 köbméternyi ingatlan. A hűtést 35 kilowattos napelemes rendszer végzi a cégnél. Gáspár Ferenc megyei kamarai elnök is méltatta az új beruházást. Hangsúlyozta, hogy ez a beruházás is elősegíti a hazai rövid ellátási lánc fejlesztését. Illetve a nagy -, és a kiskereskedelmi árrés is a termelő családban marad. Jakab István, a Magosz elnöke is üdvözölte a beruházás átadón megjelent vendégeket.

Hangsúlyozta, hogy a család egy európai minőségű gazdaságot épített fel. Generációs vállalkozás, ahol mindenki dolgozik. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elkészítette a hazai agrárstratégiai tervet. Mintegy 2900 milliárd forintnyi támogatás vidékfejlesztési programra, amelyből 1500 milliárd kimondottan beruházásokra kell fordítani. A gazdálkodási technológia fejlesztésére lehet a pénzt fordítani, így versenyképesebb lesz a hazai mezőgazdaság, mondta a Magosz elnöke.