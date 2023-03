Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét országgyűlési képviselője egy kis múltidézéssel indított, hiszen a város egykoron nagyon jelentős mezőgazdasággal bírt. 15 éve már a gépipar, autóipar dominál, de bízik benne, hogy a jövőben az élelmiszeripar, a hagyományos mezőgazdaság is további fejlődést mutathat. A városban a mezőgazdasági képzés is biztosított, nagy múltja van. Fontos a több lábon állás, melynek része ez az üzemavató is.

A beszédek után Pavelka Árpád először szóban, majd a gyárlátogatás során testközelből is bemutatta a céget, a gyártási folyamatokat, a pályázati támogatásból megvalósult új üzemet és gépparkot.

2003-ban alakult meg Kecskeméten a Zöldségmag Kft., elsősorban zöldségvetőmag termeltetésre. Az évek alatt a vetőmagok színes tasakos tevékenységét többször bővítette, jelenleg öt ismert hazai brandje van, mellyel a profi partnerek mellett kiszolgálja a mezőgazdasági üzleteteket, hipermarketeket, hobbi kertészeket. 2019-ben alapították meg a Magrovet Csoportot. A tevékenységi köre ma már a nemesítést, keresztezéses nemesítést, vetőmagtermelést, értékesítést és csomagolást is magába foglalja. Jelenleg 350 fajta növény vetőmagjával, az öt brand mintegy 1000 termékével van jelen a piacon. A hazai piac 70 százalékát tudhatja magáénak. Vetőmagtermelése a világ számos pontján van, azon térségekben, ahol a legjobbak a feltételek, például érkeznek vetőmagok Chiléből, Kínából, Indiából is.

A társaság 1,1 milliárd forintból bővítette a telephelyét új üzemcsarnokkal, új gépeket vásárolt, jelenleg még folynak az energetikai beruházások. Mivel először nem nyertek támogatást a tervezett fejlesztésre önerőből kezdtek hozzá 2020-ban, később 2022-ben azonban 50 százalékos támogatottságot nyertek el. A projekt 80 százalékban már elkészült. Jelenleg zajlik a hőszivattyús rendszer kiépítése, ősszel pedig fűtött tenyészkertet építenek a palántákhoz.