A rendezvény célja, a magyar termelők termékeinek bemutatása és népszerűsítése, ahol a résztvevők megkóstolhatják a hazai termelők a sonkákat, a kolbászokat, a sajtokat, a péksüteményeket, a réteseket, a szörpöket, a lekvárokat, a savanyúságokat, az édességeket, a mézeket, a préselt gyümölcsleveket, a gluténmentes és paleo termékeket is, illetve a finom borokat, söröket és pálinkákat! A kiállítók között mezőgazdasági cégekkel, családi vállalkozásokkal, őstermelőkkel, borászokkal és kistermelőkkel is találkozhatnak a látogatók. A Duna-Tisza köze területén az Agrár Expo az egyetlen olyan kétnapos rendezvény, ahol a helyi termelők által előállított élelmiszerekkel várják a vásárlókat. Az expót megnyitja Ondré Péter az Agrármarketing Centrum ügyvezetője. Beszédet mond Font Sándor országgyűlési képviselő és Domonyi László polgármester. Ezzel egy időben a gimnázium ad helyet a nemzetközi kadarka versenynek is.