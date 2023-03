Az Irén napját megtisztelő, első tavaszi sokadalomban rendszerint a fiatal gazdasági állatok, baromfik, sertések között talált állatállományához ki-ki vásárfiát. A már évekre visszamenőleg tapasztalható intenzív baromfi-felhozatal vasárnap különösen kiemelkedő volt. A jószágok tartására alkalmas porták tulajdonosai ilyentájt vásárolják meg a növendék szárnyasokat. Mélyen a zsebbe kellett nyúlniuk, például a napos libákért 2500-3000 forintot kellett fizetniük. Az egy évvel ezelőtti árakhoz képest 60-80 százalékkal drágultak a jószágok.

A napos baromfikat főleg tavasszal vásárolják.

Fotós: Miklay jenő

A majdani téli vágásra szánt malacok forgalma is élénkebbnek mutatkozott a téli felhajtáshoz képest. Akik tehetik, ilyenkor fogják hízóba a két-három hónapos jószágokat, megalapozván azokkal a családi disznótorokat. Többet kértek értük a tenyésztők az egy hónappal korábbihoz képest. Például a fejlettségben a választási malac és süldő közé sorolható sertéseket 42-45 ezerért adták.

Nemigen változott a szarvasmarhák ára. Más vásárokhoz hasonlóan, legutóbb is keveset árultak, elsősorban növendék bikákat, üszőket. Várkonyi Ferenc tiszakécskei tenyésztő szerint egyre csökken a kisüzemi szarvasmarha állomány. − A fogyatkozás már évtizedek óta tart. Mondhatjuk, jóformán csak az idősebbek, akik évtizedek óta foglalkoznak az állattenyésztéssel, tartják még az állományt. A fiatal korosztály nem fog hozzá, mert kevésbé tartják jövedelmezőnek. Az utóbbi év különösen sújtotta a tejelő és húshasznú ágazatot. A takarmány árak jelentős emelkedése miatt csak a szántóföldi növénytermesztő háttérrel rendelkezők bírnak úgy-ahogy talpon maradni − mondta el tapasztalatát a gazda.

Egyre kevesebb a szarvasmarha, a vásárban csak borjakat árultak

Fotós: Miklay Jenő

A lóvásárnak fenntartott területre senki sem hajtott állatot a vásározáshoz szükséges okmányolások költségessége miatt. Közel 50 ezer forintba kerül a vérvétel, a takonykór vizsgálata, a mikrochip, vagyis összességében a lóútlevél kiváltása. Ezt túl nagy kiadásnak tartják a bizonytalan értékesítéshez.

A helypénzszedők 8-10 ezerre becsülték a látogatókat, akik délig megfordultak a vásárban. A sokaságot főleg a tavaszi ruhafélék érdekelték. Tartja magát a hiedelem, hogy az országos vásárokban mindenféléhez olcsóbban lehet hozzájutni a kiskereskedelmi árakhoz képest. Annyi bizonyos, hogy a minden háztartásban használatos vesszőkosarakat jóformán csak a vásárokban szerzi be az alföldi ember. A garabókból − ahogy Nagykőrösön nevezik ezeket a szállító edényeket − utóbb is jócskán adtak el a vesszőfonók. Az utóbb 7-14 ezer forintért beszerezhető minőségi kisipari alkalmatosságokról azt mondják, akár egy évtizedig is szolgálnak, ha gondjukat viselik.