A Madarasi Nonprofit Kft. a Leader-pályázatban további asztalosipari gépekre adott be támogatási kérelmet. Szeretnék tovább bővíteni a szolgáltatási és munkalehetőségeket a településen.

A településen jelenleg futó pályázataival kapcsolatban Balla Csaba polgármester elmondta, hogy a művelődési ház melletti régi presszó felújítását végzik, melyhez szintén a Leader-pályázatból sikerült lehívni egy hatmillió forintos támogatást. A közösségi tér teljes burkolatát kicserélik.

Jelenleg folyamatban van a kivitelező kiválasztása. A tervek szerint április végére már elkészülhet a felújított terem.

– A településen igény van erre a közösségi térre a mérete és a benne őrzött emlékek és hagyományok miatt is. Már több alkalommal szerveztünk délszláv vagy magyar táncházat a településünkön, amely sokakat vonzott még a szomszéd településekről is. Itt egy megújult, szép környezetben tudnak majd táncolni az érdeklődők, és más rendezvényeket is lehet majd itt tartani – tette hozzá Balla Csaba.

A külterületi útfelújításokról is beszámolt a polgármester. Kiemelte, hogy a gazdákkal közösen valósítottak meg egy útfelújítást a Priszpa horgásztó felé vezető külterületi úton. A Madarasi Horgász Egyesület jóvoltából szürke komlói követ helyeztek ki az útra, és a horgásztóra kivezető út egy részét több szakaszon beterítették. A nagyon mély gödröket, kátyúkat megszüntették, az út melletti fákat, bokrokat megritkították, jelenleg a vízelvezető árkok tisztítása van még hátra ezen útszakaszok mellett. Ennek végeztével egy széles, biztonságos gazdasági út jön létre, ahol a nagy méretű gazdasági gépek is biztonsággal közlekedhetnek.