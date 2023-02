Ennek a hihetetlenül nagy volumenű, több évtizedes munkának állít emléket Bugacon az Alföldfásítási Múzeum. Az értékmegőrzés kiemelkedő példája még az OAKEYLIFE projekt is a Peszéri–erdőben (Kunpeszér közelében), amely hazánk egyik legszebb homoki tölgyes–erdőssztyepp élőhelykomplexe, melynek megóvásáért fogott össze az erdőgazdaság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A KEFAG Zrt. országos hírű Juniperus kertje 1991 óta működik, faiskolai dísznövények termesztésével foglalkozik. A parkerdészet széles vevőkörrel rendelkezik, termékválasztéka folyamatosan bővül, melynek köszönhetően a térség ellátásában központi szerepet tölt be. Az Agrárminisztérium Településfásítási Programjához a Juniperus Parkerdészet biztosított eddig 36 000 darab sorfát 1352 (10 ezer fő alatti) település–, valamint 7 000 darab sorfát a MOL Európa Alapítvány Városfásítási programban 123 (10 ezer fő feletti) település számára.

Szent Hubertus Parkerdő

Kecskemét–Hetényegyházán a – több mint ezer hektáros – Nyíri–erdőben elhelyezkedő Szent Hubertus Parkerdő nemcsak sokak kedvelt pihenő– és kirándulóhelye, hanem csodálatos természeti környezetet biztosít az immáron 20 éve működő Vackor Vár Erdei Iskola foglalkozásaihoz és nyári táboraihoz is. Minden évben március 15-én nagyszabású, hagyományőrző ünnepség idézi itt fel az 1848–49–es forradalom és szabadságharc emlékét, és a Nyíri Erdészházban kialakított 1848–1849–es Gyűjtemény bepillantást enged a régmúltba. A több mint 35 éves Kecskeméti Arborétumban a 14 tematikus ösvény mellett pihenőhelyek, játszótér, erdei tornapálya várja a természetben kikapcsolódni vágyókat. A 62 hektáros növénygyűjtemény kedvelt futó– és kirándulóhely, valamint fontos kísérleti terület, egyben az alföldi díszkertkultúra fellendítését is segíti. Nemcsak természetjárásra, hanem a szabadidő aktív eltöltésére, sportolásra, kerékpározásra is nagyszerű lehetőséget kínálnak a KEFAG Zrt. által fenntartott kiránduló erdők Kecskemét közelében a Csalánosi–, továbbá a Császártöltési–, és a Sáskalaposi Parkerdő Tompán.

Március 15-ei ünnepség a Nyíri-erdőben.

Az Alföldi Kéktúra csaknem 60 kilométeren a Társaság erdeiben halad. Ezen az úton gyalogolva a magasból is rátekinthet a túrázó a homokos, dimbes–dombos tájra a Kisszállás határában lévő Jánosteleki kilátóról. A Leskowszky Albert Emléktúra mintegy 100 kilométer hosszú Ladánybenétől Bugacon át Petőfiszállásig, valamint a 24 kilométeres Kápolnák Útja a Kecskeméti Arborétumtól a Nyíri–erdei Szent Hubertus Kápolna érintésével Lajosmizséig kínál remek lehetőséget a testi-lelki feltöltődésre. Ezek az utak gyalogszerrel, kerékpárral, s némelyik lóháton is bejárható áthaladási engedéllyel. Az erdőgazdaság nyolc szálláshelyet, kulcsosházat tart fenn, de folyamatosan karbantartják az ismeretterjesztést és a környezeti nevelést szolgáló parkerdeiket, tanösvényeiket is. A vizes élőhelyeket előnyben részesítők akár a Solti Kulcsosházban, a Duna közelében, vagy a Tőserdő Kastély Üdülőben, Lakitelken a Holt–Tiszánál is megszállhatnak. Erdeink természeti kincsei minden évszakban csodálatosak, így bármikor érdemes meglátogatni őket!

