A polgármester Az év sportolója díj átadásáról szólt, amit az év első testületi ülésén adtak át. Idén a csapatsportok játékosait illették a rangos városi elismerésekkel: a férfi kategóriákban a Honfoglalók Rugby Club játékosai, női kategóriában pedig a kosárlabdázók kaptak díjat. Az ifjúsági férfi kategóriában Pintér Imre, a felnőtt férfi kategóriában Mészáros Attila lett díjazott. A polgármester a rögbisekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy országos szintű játékot mutattak be, ezért akár válogatottak is lehetnek. A hazánkban még némileg kuriózumnak számító sport azért tudott gyökeret verni Nagykőrösön, mert az egyesület vezetői remekül menedzselik a csapatot. A nők közül a kosárlabdázók taroltak: ifjúsági kategóriában Smith Daisy Klára, a felnőttek között Danóczi Linda Katalin vehette át a címet a polgármestertől.

Czira Szabolcs szót ejtett arról is, hogy bemutatkozott a testületnek Török Csaba ezredes, Nagykőrös február 1-től megbízott rendőrkapitánya, aki Ceglédről érkezett a városba.

A testületi ülésen elfogadták Nagykőrös idei költségvetését, melyben mintegy nyolc százalékos központi plusztámogatás jelenik meg az előző évhez képest – ez mintegy 72 millió forintot jelent, amihez hozzájárul a kormányzati rezsikompenzáció, mintegy 159 millió forinttal.

A polgármester kiemelte, hogy idei költségvetésük a stabil gazdálkodást segíti. Hangsúlyozta, hogy takarékossági intézkedéseket hozott az önkormányzat, de nem szüneteltettek szolgáltatást, inkább összevonták a szolgáltatási helyeket. Így került a könyvtár a művelődési központba. Már fűtik a múzeumot is, hiszen a március eleji balladamondó verseny egyik színhelye lesz. A rezsi fedezésére az önkormányzat további 50 millió forintot különít el saját forrásából, hogy biztosan fedezett legyen a rezsiköltség. A polgármester hozzátette: a megszavazott költségvetésnél bizonyosan több forrásból gazdálkodhatnak, hiszen intézményeik folyamatosan pályáznak az év folyamán.

A fejlesztésekről is szólt Czira Szabolcs. A külterületi dűlőutak építése terén a végéhez ért a közbeszerzés szakasza.

Amint az időjárás engedi, indulhat a munka, mert a kivitelezőt már kiválasztották.

Hamarosan kiírják a bölcsődeépítés kivitelezőre vonatkozó pályázatát is. A forrás rendelkezésre áll, és ezzel két csoporttal nő a bölcsődei férőhelyek száma a városban. Az új csoportszobák a meglévő bölcsődeépület új szárnyaként kapnak helyet. Hangsúlyozta, hogy Nagykőrösön megnövekedett az igény a bölcsőde iránt, ami a családtámogatásoknak köszönhető.

A polgármester elmondta, hogy önerőből folytatják az útépítési programot, mert egyelőre nem látnak pályázati lehetőségeket. De az igazán nagy útfejlesztéseket az uniós források érkezését követően, lehetőleg az év második felében kezdenék el.

A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat kiírta azokat a pályázatokat, melyek meghirdetését a járvány miatt elhalasztották.

A Mindenkép(P)en Nagykőrös című, korábban nagy sikerű pályázaton ismét beküldhetik a helyiek a városról készült fényképeiket. A Virágos Nagykőrösért 2023 pályázatban azokat díjazzák, akik sokat tesznek virágokkal a város szépségéért. Itt az első 100 pályázó virágpalánta-csomagot kap.

Czira Szabolcs arra is kitért, hogy Nagykőrös a polgári házak városa. Ezért az önkormányzat is hozzájárul az épített örökség védelméhez azzal, hogy pályázni lehet a polgári házak homlokzatainak felújítására. Ehhez önerő szükséges, de a város a főépítész segítsége mellett anyagi hozzájárulást is tesz a renováláshoz. A pályázatokat már várja az önkormányzat.