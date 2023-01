Beruházás 42 perce

Új raktárcsarnokot épít Kecskeméten a Natix Kft.

A nemzetközi szállítmányozással is foglalkozó kecskeméti Natix Kft. pénteken tartotta meg projektnyitó rendezvényét az új raktárcsarnokuk építése kapcsán. A képzéssel is egybekötött eseményen Nagy Tamás ügyvezető igazgató mutatta be a baon.hu-nak a tervezett beruházást.

Nagy Tamás a Natix Kft. ügyvezető igazgatója a raktárcsarnok tervével Fotós: Sebestyén Hajnalka

A cég 1998-ban alakult, kereskedelemmel, nemzetközi áruszállítással és szállítmányozással foglalkozik, főként európai autógyárak számára fuvaroz. Gépjárműparkjukat mára 33 autó alkotja, de kiterjedt alvállalkozói körrel is rendelkeznek. – A Széchenyi Terv Plusz programból vissza nem térítendő, 106 millió forint támogatást nyertünk el raktárcsarnok építésre, melyhez önerőt is hozzá kell tennünk. A teljes beruházás értéke meghaladja a 151 millió forintot. Jelenleg a Kullai közben van a cégünk székhelye, régi vágyunk egy nagyobb, korszerűbb telephely. Másfél éve vásároltunk telket a Kiskőrösi úton, ott építjük fel az új 385 négyzetméteres raktárcsarnokot, melyben irodahelyiségek is helyet kapnak. A tervek szerint 2024 elejére készülne el az új telephelyünkön a raktárcsarnok – részletezte az ügyvezető. A Natix Kft. számára nemcsak a gépjárműpark folyamatos fejlesztése a fontos, hanem a munkatársaik magas színvonalú felkészültsége is. A projektnyitó rendezvényen – a támogatás részeként – újabb oktatásban részesültek a dolgozók. Az elnyert pályázati összegből továbbá az árumozgatáshoz új, korszerű targoncát is vásároltak, mely a jövőben hatékonyabbá teszi a munkát, felváltja kézi pakolást.

