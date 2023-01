A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a szerint a sertéshús, vagy abból készült termékek átlagfogyasztása hazánkban évente 30 kilogramm. Ez az egyéni húsfogyasztás valamivel több mint felét teszi ki. A tenyésztők – akárcsak más ágazat szereplői – ennek távolról sem örülhetnek, mivel a megugrott költségek negatív hatásai ellen kell küzdeniük.

– Több kisebb tenyésztő bezárta már a telepét – mondta el hírportálunknak Hatvani Zalán, aki Kecelen egy modern állattartó telepet üzemeltet. Itt 13 ember dolgozik, 660 kocát tartanak, és azok szaporulatát hízlalják. Mint mondta, tavaly csapásként érte a céget a gázáremelkedés, mivel az augusztusról szeptemberre tizenháromszorosára nőtt. Szerencsére enyhe volt az ősz, de a kiadásokat ez így is alaposan megdobta. Az elektromos energia ára is emelkedett, így ma már 150 forint/kilowattórás áron érkeznek a számlák.

Mivel napelemes rendszerrel rendelkeznek, így az áram felét ez szolgáltatja, ami a nehézségeket némileg enyhíti. Decemberre a gáz ára ugyan csökkent, így ma már „csak” az augusztusi ár ötszörösét kell fizetnie a vállalkozásnak köbméterenként.

Viszont a szolgáltató csavart egyet a dolgon és a tavaly januári fogyasztás alapján előre kell fizetnie a cégnek, azaz nem a mostani óraállás után számolnak el.

Hatvani Zalán azt mondja, hogy az árnövekedés után azonnal végigmodellezték a spórolás lehetőségeit. Így a központi nagy gázkazánokat leállították és részegységenként egyedileg, kisteljesítményű elektromos kazánokkal oldják meg a fűtést. Levitték a hőmérsékletet néhány fokkal, és most azt nézik hol is lehet az a bizonyos határ. Azaz mekkora az az optimálisnak mondható hőmérséklet, amely mellett a jószágok megfelelően híznak, és még nem kell több takarmányt adni nekik, valamint a fiaztatóban a kismalacok is jól fejlődnek. Ennek következtében a kiadásokon lehet csökkenteni.

Tavaly decemberben 700 forint körül alakult az élő sertés kilónkénti felvásárlási ára. Jelenleg ez 650 forint körül mozog. Ez nagyon kevés mivel a 700 forintos ár sem fedezi az önköltséget.

Ha nem lennének állami támogatások, akkor veszteségesek lennének a kis-, és közepes termelők. Így, a támogatással együtt nullára jön ki a termelés értéke.

Mint mondta, tavaly első félévben a takarmányárak emelkedése vitte el a haszon nagy részét, most azonban az energia árak nullázzák le a gazdákat. Ott, ahol aszályos volt tavaly az időjárás, a termelők rosszul állnak azért is, mert a takarmányt nem tudták megtermelni. Mint mondta, erőteljes a hullámzás a szektorukban. Időnként a felvásárlási ár eléri a fedezeti pontot, utána pedig a minimum elvárt szint alá zuhan. Tavaly az első félév veszteséggel, a 3. negyedév plusszal a 4. pedig szintén veszteséggel zárult. A takarmány ára nem alacsony, de legalább nem megy feljebb. Úgy tűnik, hogy a költségek talán elérhették a maximumot, azaz talán nem várhatóak olyan hatalmas ugrások, mint amilyenek a tavalyi évben voltak.