Bár kolbásztöltő versenyt hirdettek Kolbászol Izsák címmel a múlt szombatra, de érdeklődő hiányában elmaradt a rendezvény, amelyet a piaccsarnokban rendeztek volna. Hallani olyan véleményt, miszerint az volt a baj, hogy nevezési díjat kellett volna fizetni. Az is lehetett a gond, hogy talán az embereknél nincsenek meg otthon azok a kellékek, amelyek szükségesek egy ilyen megmérettetéshez.

Információink szerint februárban újból meghirdethetik Izsákon a versenyt. Nem is lenne baj, mivel a szomszéd faluban, Páhiban két disznót is vág a gazdakör és mindenki örömére a faluházban és a gazdaköri sátorban fel is dolgozzák majd a jövő héten, de Kiskőrösön is hízót vágnak majd február elején. Ott is a gazdaköriek rendezik a nagy eseményt.

Lehet, hogy Izsákon is meg kellene mozdulnia a helyi gazdáknak?

Azt ugyanis nem lehet mondani, hogy ne lennének jó agrártermelők a hatezres városban. A piacon mindig jó minőségű termékkel várják a vevőket. A tej 350 forint, szinte azt lehet mondani, hogy egyenesen az istállóból, a tehéntől érkezik. A jóféle zsíros túró kilója 1600 forint, ez olcsó, ugyanis több mint 2000 forint, ha valaki a szupermarketben veszi meg.

Az íze és az állaga összehasonlíthatatlanul jobb ott, ahol a gazda maga készíti el a terméket.

A sajt ára drágult, most 2500 forintért adnak egy kilót, tavaly 500 forinttal volt olcsóbb. Megkérdeztük az árust, hogy megéri-e a sajttal és a túróval dolgozni, azt felelte, hogy az összes tej nem értékesíthető, így a más termékké kell átalakítani. Sok haszna nincs, de a tejet legalább nem kell kiönteni.

A méz is drágult, de ettől függetlenül az Anna Bella Méhészetnél a napraforgó mézet kétezer forintért, a repce és a vegyes mézet 10 százalékkal drágábban lehet megvásárolni. A legdrágább az akácméz, amely 3100 forint. A tulajdonos elmondta, ha a fővárosból jön kereskedő, akkor neki 500 drágábban adja a kilós finomságot, aki meg ki tudja mennyit tesz még rá a termékre.

Piaci körkép

A piacon a napokban az alma kilója 450, a hagymáé 380 forint, míg a tojás darabja 80 forint, a karfiol kilója 680-800 forint, a fejes káposztáért 400, a kelkáposztáért 700 forintot kértek. A körtét kilogrammonként 800 forinért, a céklát és a narancsot 450, a kiwit 550, a szőlőt 700 forintért adták. A lila hagyma 600, a krumpli 350, répa pedig 400 forint volt. Az izsáki piacon jó áron lehet szép termékeket vásárolni.